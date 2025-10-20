    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Bank of America prognostiziert starke Rallye für AMD-Aktie

    Die BofA sieht für AMD großes Kurspotenzial, da die neue Helios-KI-Plattform den Chipkonzern an die Spitze der KI-Revolution katapultieren könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA hebt AMD-Kursziel auf 300 US-Dollar an.
    • Helios-KI-Plattform markiert neues Wachstum für AMD.
    • AMD stärkt Position im offenen KI-Ökosystem.
    Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

    Die Bank of America (BofA) hat ihre bullishe Einschätzung für Advanced Micro Devices (AMD) bekräftigt und das Kursziel von 250 auf 300 US-Dollar angehoben. Damit sieht die Investmentbank ein Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent. Grund für den Optimismus: die zunehmende Sichtbarkeit und Marktreife von AMDs kommender "Helios"-KI-Plattform, die laut Analysten das Wachstum des Chipkonzerns entscheidend vorantreiben könnte.

    Neue KI-Generation als Wachstumstreiber

    Laut BofA-Analyst Vivek Arya markiert die Entwicklung von "Helios", einer rackbasierten KI-Hardwarelösung, den Beginn einer neuen Wachstumsphase für AMD. Das System wurde kürzlich auf dem Open Compute Project (OCP) Global Summit 2025 in San Jose offiziell vorgestellt – erstmals nicht mehr als Konzept, sondern als voll funktionsfähige Plattform.

    "Die Helios-Racks sind nun Realität. Im Gegensatz zu früheren Präsentationen, bei denen lediglich Komponentenmodelle gezeigt wurden, konnten Besucher in San Jose ein vollständig betriebsbereites System erleben", so Arya.

    AMD plant, die Plattform in der zweiten Jahreshälfte 2026 offiziell auf den Markt zu bringen. Unterstützt wird das Projekt von namhaften Partnern wie Oracle, Meta und OpenAI, die bereits Interesse an der Integration in ihre Rechenzentrumsinfrastrukturen signalisiert haben.

    Breite Unterstützung im KI-Ökosystem

    Der Analyst betont, dass AMD inzwischen eine zentrale Rolle in offenen KI-Netzwerkstandards spielt. "Das Unternehmen unterstützt nun ein herstellerunabhängiges Ökosystem, das CPUs, Beschleuniger, Netzwerkkarten und Switches umfasst", erklärte Arya. Damit positioniere sich AMD als treibende Kraft hinter offenen, interoperablen KI-Infrastrukturen – ein entscheidender Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die stärker auf proprietäre Systeme setzen.

     

    AMD vs. Intel – Der Abstand wächst

    Auch in traditionellen Geschäftsfeldern wie PC- und Serverprozessoren sieht Arya AMD weiterhin in einer klaren Wettbewerbsposition gegenüber Intel. "Intel hat in den letzten Jahren in beiden Kategorien Marktanteile verloren", so der Analyst. Grund seien technologische Rückstände bei den Fertigungsknoten im Vergleich zu AMD und ARM-basierten Wettbewerbern, die konsequent auf modernste TSMC-Prozesse setzen.

    AMD konnte seinen Aktienkurs im laufenden Jahr bereits um 94 Prozent steigern – getrieben von der starken Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz und Cloud-Computing-Anwendungen. Mit dem Helios-Start und einer robusten Produktpipeline sieht die Bank of America weiteres Aufwärtspotenzial für den Halbleiterhersteller.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Pascal Grunow
