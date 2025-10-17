DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Im dritten Jahresviertel habe die Online-Apotheke moderate Verbesserungen zum Vorquartal verzeichnet, was die Wachstumsraten der elektronischen Rezepte betreffe, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 6,673EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.