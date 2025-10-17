Goldrausch: Questcorp Mining will Hebel für Milliardenchancen nutzen!
Inmitten eines florierenden Edelmetallmarkts eröffnet das La-Union-Projekt von Questcorp Mining mit beeindruckenden historischen Förderwerten und strategischen Partnerschaften neue Horizonte.
- Goldpreise über 4.300 USD und Silberpreise bei 54 USD zeigen einen Boom im Edelmetallmarkt, was Questcorp Mining im La-Union-Projekt Chancen bietet.
- Das La-Union-Projekt im Sonora Goldgürtel (2.604 Hektar) hat historisch hohe Förderwerte von bis zu 83,2 g/t Gold und 4.816 g/t Silber.
- Questcorp Mining hat acht Zielzonen definiert, von denen drei bohrbereit sind; das Erstbohrprogramm ist zu zwei Dritteln abgeschlossen.
- Die Marktkapitalisierung von Questcorp beträgt nur rund 6 Millionen Euro, was im Vergleich zu Peers niedrig ist und bei Bohrerfolgen zu einer Neubewertung führen könnte.
- Die strategische Partnerschaft mit Riverside Resources stärkt die technische Kompetenz und Glaubwürdigkeit von Questcorp im Markt.
- Die Sonora-Region ist ein Hotspot für Fusionen und Übernahmen, was das La-Union-Projekt zu einem potenziellen Übernahmekandidaten macht.
