AIXTRON SE: Q3 2025 Ergebnisse & Jahresprognose angepasst!
AIXTRON SE präsentiert vorläufige Q3-Ergebnisse und passt die Jahresprognose an, da Marktbedingungen und Wechselkurse Herausforderungen darstellen.
Foto: AIXTRON
- AIXTRON SE gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt und passt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 an.
- Der Auftragseingang im Q3 2025 betrug etwa 124 Mio. EUR, der Umsatz lag bei rund 120 Mio. EUR, was innerhalb der Prognosespanne von 110 bis 140 Mio. EUR liegt.
- Der Bruttogewinn betrug ca. 46 Mio. EUR mit einer Bruttomarge von rund 39 %, während das operative Ergebnis (EBIT) bei etwa 15 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von rund 13 % lag.
- Aufgrund eines schwachen Marktumfelds und negativer Wechselkurseffekte wird die Umsatzprognose für 2025 auf 530 bis 565 Mio. EUR angepasst.
- Die Bruttomarge wird auf etwa 40 % bis 41 % und die EBIT-Marge auf rund 17 % bis 19 % gesenkt.
- Der vollständige Bericht zum dritten Quartal 2025 wird am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei AIXTRON ist am 30.10.2025.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,395EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,84 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.567,38PKT (-0,58 %).
