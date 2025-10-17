    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVera Therapeutics Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Vera Therapeutics Registered (A)

    "Seltene Gelegenheit"

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schon jetzt zuschlagen? Warum BofA diesen Biotech-Geheimtipp für 2026 empfiehlt

    Vera Therapeutics gilt unter Biotech-Anlegern als Geheimtipp. Noch! Denn inzwischen haben auch große Wall-Street-Banken den Autoimmun-Spezialisten ins Visier genommen. 2026 könnte die Rallye durchstarten.

    Für Sie zusammengefasst
    "Seltene Gelegenheit" - Schon jetzt zuschlagen? Warum BofA diesen Biotech-Geheimtipp für 2026 empfiehlt
    Foto: Andreas Arnold/dpa

    Das kalifornische Biotech-Unternehmen Vera Therapeutics hat sich auf neuartige Therapien gegen Autoimmun‑ und Nierenerkrankungen spezialisiert. steht kurz davor, mit seinem Hauptpräparat, Atacicept, in einen milliardenschweren Markt einzutreten – ein wichtiger Katalysator, der das Potenzial hat, die Marktprognosen zu übertreffen und Wettbewerbssorgen zu zerstreuen.

    Das hat die Analysten von Bank of America auf den Plan gerufen. Sie nehmen Vera Therapeutics mit einem Kaufen-Rating in ihre Coverage auf. Das Kursziel liegt mit 48 US-Dollar rund 60 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Vera Therapeutics Registered (A)

    0,00 %
    -2,52 %
    +23,52 %
    +29,94 %
    -24,78 %
    +60,07 %
    +165,30 %
    ISIN:US92337R1014WKN:A3CPQG

    Atacicept, ein biologisches Mittel gegen Autoimmunerkrankungen, zielt auf die Überaktivität von B-Zellen ab – einer zentralen Ursache für viele Autoimmunstörungen. Das Medikament gehört zu einer kleinen Gruppe von Wirkstoffen in der späten klinischen Entwicklungsphase und zeigt vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf die Krankheitsmodifikation bei hoher Sicherheit. Barclays erwartet, dass Atacicept bis 2037 Umsätze von bis zu 3 Milliarden US-Dollar erzielen könnte, was es zu einem wichtigen Wachstumstreiber für Vera macht.

    Besonders optimistisch sind die Analysten in Bezug auf den Markteintritt von Atacicept für die seltene Nierenerkrankung IgAN, bei der der Marktwert auf rund 15 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

    Vera wird eine bedingte Marktzulassung für das erste Halbjahr 2026 anstreben und die BofA-Analysten prognostiziern, dass die ersten Verkaufszahlen 15 bis 20 Prozent über den Erwartungen des Marktes liegen werden. Dies könnte den Aktienkurs deutlich ankurbeln, da der Markt Atacicept möglicherweise noch unterschätzt.

    Neben der Vermarktung von Atacicept verspricht für den US-Konzern weiteres Potenzial: Ab 2026 könnten Studien zur Dosierung und mögliche Erweiterungen der Indikationen zusätzliche Upside-Potenziale eröffnen. Überraschende Daten aus diesen klinischen Updates könnten den Wert der Aktie weiter steigern und langfristige Wachstumsperspektiven schaffen, ist Analystin Dina Ramadane überzeugt. Deshalb sei nun der richtige Zeitpunkt zum Kauf der Aktie.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Vera Therapeutics Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 30,51USD auf Nasdaq (17. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    "Seltene Gelegenheit" Schon jetzt zuschlagen? Warum BofA diesen Biotech-Geheimtipp für 2026 empfiehlt Vera Therapeutics gilt unter Biotech-Anlegern als Geheimtipp. Noch! Denn inzwischen haben auch große Wall-Street-Banken den Autoimmun-Spezialisten ins Visier genommen. 2026 könnte die Rallye durchstarten.