Schon jetzt zuschlagen? Warum BofA diesen Biotech-Geheimtipp für 2026 empfiehlt

Das hat die Analysten von Bank of America auf den Plan gerufen. Sie nehmen Vera Therapeutics mit einem Kaufen-Rating in ihre Coverage auf. Das Kursziel liegt mit 48 US-Dollar rund 60 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Das kalifornische Biotech-Unternehmen Vera Therapeutics hat sich auf neuartige Therapien gegen Autoimmun‑ und Nierenerkrankungen spezialisiert. steht kurz davor, mit seinem Hauptpräparat, Atacicept, in einen milliardenschweren Markt einzutreten – ein wichtiger Katalysator, der das Potenzial hat, die Marktprognosen zu übertreffen und Wettbewerbssorgen zu zerstreuen.

Atacicept, ein biologisches Mittel gegen Autoimmunerkrankungen, zielt auf die Überaktivität von B-Zellen ab – einer zentralen Ursache für viele Autoimmunstörungen. Das Medikament gehört zu einer kleinen Gruppe von Wirkstoffen in der späten klinischen Entwicklungsphase und zeigt vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf die Krankheitsmodifikation bei hoher Sicherheit. Barclays erwartet, dass Atacicept bis 2037 Umsätze von bis zu 3 Milliarden US-Dollar erzielen könnte, was es zu einem wichtigen Wachstumstreiber für Vera macht.

Besonders optimistisch sind die Analysten in Bezug auf den Markteintritt von Atacicept für die seltene Nierenerkrankung IgAN, bei der der Marktwert auf rund 15 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Vera wird eine bedingte Marktzulassung für das erste Halbjahr 2026 anstreben und die BofA-Analysten prognostiziern, dass die ersten Verkaufszahlen 15 bis 20 Prozent über den Erwartungen des Marktes liegen werden. Dies könnte den Aktienkurs deutlich ankurbeln, da der Markt Atacicept möglicherweise noch unterschätzt.

Neben der Vermarktung von Atacicept verspricht für den US-Konzern weiteres Potenzial: Ab 2026 könnten Studien zur Dosierung und mögliche Erweiterungen der Indikationen zusätzliche Upside-Potenziale eröffnen. Überraschende Daten aus diesen klinischen Updates könnten den Wert der Aktie weiter steigern und langfristige Wachstumsperspektiven schaffen, ist Analystin Dina Ramadane überzeugt. Deshalb sei nun der richtige Zeitpunkt zum Kauf der Aktie.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vera Therapeutics Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 30,51USD auf Nasdaq (17. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



