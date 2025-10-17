Anzeichen für Konsolidierung nehmen zu

Im Zeitraum zwischen dem letzten markanten Tief aus Oktober 2023 und dem aktuellen Monatshoch konnte die Siemens Energy-Aktie um satte 1.633 Prozent auf 110,55 Euro zulegen. Seit einigen Wochen ist jedoch eine sichtliche Abnahme der Aufwärtsdynamik zu verzeichnen, es bilden sich Fraktale eines Topping-Musters in Form einer mutmaßlichen SKS-Formation aus. Bis zur Vollständigkeit und einer nachhaltigen Aktivierung des Trendwendesignals dürfte aber noch etwas Zeit vergehen. Auffällig an den weltweiten Finanzplätzen war der robuste Septemberhandel, der Oktober dagegen spiegelt genau die Schwäche aus dem sonst schwachen Vormonat wider. Damit liegen klare Warnhinweise für eine zumindest angehende Konsolidierung vor.

Nach aktueller Auswertung bildet das Septembertief bei 83,32 Euro den Sell-Trigger für eine Konsolidierung in Richtung 62,57 und darunter 49,44 Euro. Zuvor allerdings könnte es in den kommenden Tagen und Wochen noch zur Ausbildung der rechten Schulter der mutmaßlichen SKS-Formation kommen und damit erhöhte Volatilität mit sich bringen. Sobald aber die Nackenlinie an dem Septembertief bärisch gekreuzt wird, dürfte sich bei Siemens Energy die favorisierte Konsolidierung einstellen und würde sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite ist das Kurspotenzial ziemlich ausgereizt, eine überschießende Welle könnte aber temporär noch auf 1320,20 Euro heranreichen.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die nächsten Tage dürften noch von erhöhter Volatilität begleitet werden und sich die Siemens Energy-Aktie zwischen 83,32 und 104,85 Euro auf und ab bewegen. Ein anschließender Rückfall unter das Septembertief von 83,32 Euro und die mutmaßliche Nackenlinie der SKS-Formation würde jedoch das Schicksal auf Sich der nächsten Wochen besiegeln und Korrekturpotenzial auf 62,57 und 49,44 Euro freisetzen. Ein entsprechendes Engagement über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MM5QVE ließe bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 200 Prozent zu. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 4,08 und 5,20 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte nach heutigem Kenntnisstand den Bereich von 104,00 Euro nicht unterschreiten. Im Schein käme dies zur Orientierung einem Stopp-Kurs von 0,54 Euro gleich.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM5QVE Typ: Closed End Turbo Short akt. Kurs: 0,69 - 0,70 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 108,4874 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 108,4874 Euro akt. Kurs Basiswert: 102,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,20 Euro Hebel: 12,5 Kurschance: + 200 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.