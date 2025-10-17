Sensationell: AIXTRON korrigiert Jahresprognose nach Q3-Ergebnissen!
AIXTRON SE passt seine Prognosen für 2025 an, da ein schwaches Marktumfeld und Wechselkurseffekte die Erwartungen dämpfen. Der Umsatz im dritten Quartal liegt bei 120 Mio. EUR, mit einer Bruttomarge von 39 %.
Foto: AIXTRON
- AIXTRON SE hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund eines schwachen Marktumfelds und negativer Wechselkurseffekte angepasst.
- Der vorläufige Auftragseingang im dritten Quartal 2025 betrug etwa 124 Mio. EUR, während der Umsatz bei rund 120 Mio. EUR lag.
- Der Bruttogewinn im dritten Quartal 2025 belief sich auf ca. 46 Mio. EUR, was einer Bruttomarge von rund 39 % entspricht.
- Die angepasste Umsatzprognose für 2025 liegt nun zwischen 530 Mio. EUR und 565 Mio. EUR, was der unteren Hälfte der ursprünglichen Prognose entspricht.
- Wechselkurseffekte führen zu einer Verringerung der Bruttomarge und der EBIT-Marge um ca. 1 Prozentpunkt.
- Der vollständige Bericht zum dritten Quartal 2025 wird am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei AIXTRON ist am 30.10.2025.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,938EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -10,28 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.546,64PKT (-0,65 %).
-3,19 %
-6,28 %
+7,27 %
-16,05 %
-9,60 %
-46,50 %
+15,52 %
+158,16 %
+111,92 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte