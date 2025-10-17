BofA schockt mit düsteren Wirtschaftsdaten – Was bedeutet das für die Fed?

Im September zwang eine besonders beunruhigende Arbeitslosenquote den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, zum Handeln. Die Fed senkte den Leitzins (Federal Funds Rate) um 25 Basispunkte.

Ob zusätzliche Senkungen kommen oder nicht, hängt stark vom US-Arbeitsmarkt ab. Das doppelte Mandat der Federal Reserve besteht darin, die Geldpolitik so festzulegen, dass Inflation und Arbeitslosigkeit niedrig bleiben – beide Ziele konkurrieren oft miteinander.

Ein aktuelles Update der Bank of America (BofA) zu Einstellungen auf dem Arbeitsmarkt könnte wichtige Einblicke in die zukünftige Zinspolitik geben. Die zweitgrößte US-Bank hat jetzt aktuell die Einstellungsdaten für US-Kleinunternehmen veröffentlicht.

Diese Daten stärken zusätzlich die Argumente für eine Zinssenkung durch die Fed in diesem Monat. Sie zeigen, dass kleine US-Unternehmen zunehmend auf die Bremse treten und Neueinstellungen zurückhalten: Für kleine Dienstleistungsunternehmen waren die Neueinstellungen im Quartalsvergleich um 12,9 Prozent rückläufig.

Wenn man auch den Gesamtarbeitsmarkt schaut, sieht es auch nicht besser aus: US-Arbeitgeber bauten im September 54.064 Stellen ab und 202.118 im dritten Quartal – ein Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bisher im Jahr 2025 haben Arbeitgeber 946.426 Arbeitskräfte entlassen, ein Anstieg von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die US-Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent im August.

Die Einstellungsdaten für kleine Unternehmen von Bank of America deuten darauf hin, dass die Wirtschaft nicht so gesund ist, wie sie scheint, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed den Leitzins (Federal Funds Rate) in diesem Monat erneut senken wird. Am 29. Oktober wird die Fed erneut über eine Leitzinssenkung entscheiden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

