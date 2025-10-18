In dieser Woche hat es der Düsseldorfer Hersteller für Primärverpackungen für die Pharmaindustrie „Gerresheimer AG“ erneut an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund für den Diskussionsbedarf (über 500 Beiträge wurden seit Montag verfasst.) ist der enorme Kursrückgang, den die Aktie infolge der, am Abend des 08.10.2025 von Gerresheimer kommunizierten, Absenkung der Jahresprognose (wO berichtete) durchlaufen hat.

Die Gerresheimer Aktie hat seit der schlechten Nachricht über 25% Kurswert verloren und rangiert nun über 60% niedriger als am Jahresanfang. Ursächlich hierfür ist auch die Tatsache, dass die Bundesfinanzaufsicht im September eine Überprüfung der Bilanzen angekündigt hatte.

Die Gerresheimer Investoren innerhalb der wO-Community sind überwiegend verärgert und machen sich nun in der Gerresheimer-Diskussion Luft. Hier einige Impressionen aus dem wO-Forum:

Professordeluxe: "Fünf Gewinnwarnungen und dann besitzen die noch die Frechheit, Übernahmegespräche platzen zu lassen und verweisen auf die Stakeholder. Geht's noch...Dreistigkeit hoch zehn. Chef des Ladens ist der CEO, er trägt die Hauptverantwortung - kann dieser bitte ersetzt werden?"

Smallvalueinvestor: "Ich fordere radikale Maßnahmen. CEO und AR Vorsitzender müssen sofort gehen. Aktivisten müssen Mehrheit der AR Mitglieder stellen. Boni müssen an das EBITDA &Cash geknüpft werden. Verantwortliche müssen gefeuert werden. Bin stinksauer. Diese Dreck.bude. Mein Geld wird hier verbrannt. Schluß mit lustig. Alles wird auf den Prüfstand gestellt!"

Exelrde: "Ich hab das Bedürfnis dort morgen hinzufahren und komplett auszurasten"

RealJoker: "Wie vermutet: die Serie der Loser reißt nicht ab und die legen die nächste Gewinnwarnung hin. Aber das Beste: die bleiben auch noch im Amt! Von so einem "Unternehmen" darf man eigentlich keine einzige Aktie besitzen! Also schickt das Teil unter 30 € ...

Man kann nur jedem Investor raten, die IR-Abteilung vom Saftladen zu fluten und den Rücktritt vom CEO zu fordern bzw. zu fragen, weshalb er nach wie vor im Amt ist und wann er zurücktreten wird.

Die eigenen Gehälter erhöht und das bei sinkenden Unternehmensergebnissen, da funktioniert definitiv keine Kontrolle durch den AR !"

Moneypulation: "Und die Meldung noch schön außerhalb der Handelszeit, krass wie dreist.

Cyberkunde: "Was für ein Trauerspiel. Das einzig positive ist, dass eine Übernahme immer wahrscheinlicher wird. Jetzt ein Angrbot zu 60 Euro und der Laden ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit vom Markt."

Herbipolensis74: "Liebe Forumsmitglieder,

das ist zwar fachlich unpassend, aber Gerresheimer ist jetzt an einem Punkt, wo auch ich als laienhafter Kleinanleger langsam die Geduld verliere. Bei mir hat sich über die letzten Quartale eine gewisse Ratlosigkeit eingestellt. Wie konnte aus einem doch eigentlich so soliden Unternehmen so ein Durcheinander (wirtschaftlich und kommunikativ!) werden? Ich möchte mich ausdrücklich bei all denen bedanken, die hier stets die aktuellen Infos und Einschätzungen einstellen. So ist man mit seinem Frust wenigstens in guter Gesellschaft."

Professordeluxe: "Wir sollten den AR-Chef nicht aus der Verantwortung nehmen. Er sollte zeitnah verkünden, dass er auf der nächsten HV kein neues Mandat mehr anstrebt. Insgesamt werden 3 der 6 Posten der Arbeitgeberseite im AR auf der nächsten HV neu gewählt. Hoffe, das gibt 3 neue Gesichter. Und der AR sorgt dann dafür, dass der CEO geht. Spätestens mit Vertragsende im Oktober 2026."

RealJoker: "DAX steigt auf Rekordhoch, Gerresheimer sinkt auf 5-Jahres-Tief. Und es ist kein Branchenproblem, denn Mitbewerber liefern gute Ergebnisse. Es ist in erster Linie ein hausgemachtes Problem und hat mit mangelnder Kompetenz zu tun. Dass man sich beim Kaufpreis für Bormioli von Italienern über den Tisch ziehen ließ, macht die Sache nicht besser.

Irgendwann kommt wahrscheinlich eine Übernahme, aber zu einem viel niedrigeren Preis als von vielen erhofft. Dass man sich und dem Unternehmen nichts zutraut, dass beweisen übrigens auch die nahezu ausgebliebenen Insider-Käufe. Von Peanuts reden wir mal nicht."

HL72: "„Zufällig“ haben BoA, Goldman Sachs, JP Morgan und Blackrock ihre Bestände an Gerresheimer zwischen dem 2.10.25 und 6.10.25 deutlich reduziert. Sie hatten aber alle einen guten Riecher 😉"

Professordeluxe: "Da die Gewinnwarnungen ja alle 2,5 Monate kommen, dürften wir für den Rest des Geschäftsjahres sicher sein. Ich hoffe aber nicht, dass der Imageverlust derart schwer wiegt, so dass Kunden (große Pharmakonzerne) ihre Aufträge an Wettbewerber wie Schott Pharma vergeben. So nach dem Motto, Gerresheimer ist aktuell zu sehr mit sich selbst beschäftigt, das ist uns zu heikel."

darauf Alterindianer: "Zur Info. Die Pharmafirmen sind auf Gerresheimer extrem angewiesen. Man kann eine Primärpackmittel also da wo das Arzneimittel drin ist nicht einfach so wechseln. Das dauert 1-2 Jahre bis das funktioniert. Das sind viele regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Da muss viel getestet werden zum Beispiel in der Verpackungsanlage für Spritzen. Als wird keiner wechseln wollen wenn er absolut nicht muss."

Moneypulation: "Der Laden mag bilanziell aktuell ein Schnäppchen sein, aber das Mgm vespielt leider gerade die wichtigste Währung: Vertrauen! Ich warte noch auf die große Panik, dann lege ich nach. Wir sind noch nicht im absurden Bereich."

Fp025: "Die LV's haben gestern in Summe massiv nachgelegt. Die BAFIN-Sache ist nicht ausgestanden. Aus meiner Sicht tatsächlich unverständlich wie man hier aktuell (nach)kaufen kann - so verlockend das Kursniveau augenscheinlich auch aussieht."

Frieda_Friedlich: "18% Kursverlust an einem einzigen Handelstag (Donnerstag) ist schon happig. Wieso gibt es an deutschen Börsen eigentlich keinen "trading curb" wie in USA? In USA greift nach einem Tagesverlust von 10% die "Short Tick"-Regel. Dann können Leerverkäufer nicht mehr das Bid weghauen, sondern müssen ihre Verkaufsangebote zum Ask-Kurs reinstellen. Das dämpft das Leerverkaufsinteresse deutlich. Die "Short Tick"-Regel gilt für zwei aufeinanderfolgende Handelstage. Sie bewirkt meist, dass nach 10% Tagesverlust ein Boden eingezogen wird."

Erhard78: "So kann es nicht weitergehen!!! Das Vertrauen ist futsch! Jetzt muss es eine Verkündung geben: Die Aufnahme von Gesprächen mit Private Equity Gesellschaften wird wieder aufgenommen! Basta!"

Kampfkater1969: "Kapitalmarktvertrauen ist wie ein scheues Reh, wie ein zartes Pflänzchen...der Aufbau dauert.....die Zerstörung durch saudumme Manager rasant schnell....."

Kali174: "Was kann denn dieses Jahr noch kommen? Das Einzige, was mir einfällt, wäre die BaFin Untersuchung. Und wie hier schon mehrmals diskutiert wurde, dürfte das keine gravierenden Auswirkungen haben, da es sich lt. der Aussagen um keine Beträge handelt, die erheblich sind.

Trotz allem nutzen es die Shortseller aus, da zurzeit kein Vertrauen da ist. Wer sollte denn jetzt auch gerade großartig in die Aktie investieren? Keine großen potentiellen Investoren. Nach unten hin ist mMn das Verlustrisiko begrenzt, auch wenn beim Kurs an einem schlechten Börsentag vielleicht auch mal die 25 Euro drin wären. Ich denke aber auch, dass die nächste Zeit höchstwahrscheinlich kein V beim Kurs entstehen wird.

Ein Leerverkäufer hat ja schon quasi fast alles glatt gestellt und das ist schon beruhigend und ich hoffe, dass die anderen Shortseller nicht wieder richtig liegen und noch von weiteren Leichen im Keller wissen...die zweistellige Shortquote ist immer noch sehr unschön und die muss endlich mal runter, dann wären Investoren eher bereit in GH zu investieren."

Aktienfreundlongonly: "Meine Erwartung ist: Gerresheimer wird sturmreif geschossen, dann filetiert bzw. in Teilen übernommen. Der Ausverkauf steht noch bevor, auch Kurse deutlich unter 20 Euro sind möglich. Innere Werte interessieren in dieser Phase leider niemanden. So kam es auch bei Salzgitter zu einer deutlichen Übertreibung nach unten. Ich habe dieses Spielchen der Shorties schon bei einigen Werten erlebt und danach gehandelt.

Hier bin ich relativ frisch investiert und erwarte in 2-3 Jahren eine Verdoppelung meines Invest. Daher gilt es, noch etwas Pulver trocken zu halten. Vertrauen kommt erst zurück, wenn der alte CEO geht, er hat die Verantwortung zu übernehmen und wurde dafür auch gut bezahlt."

WinstonWolf92FS: "Gerresheimer treibt die Umstrukturierung mit Fokus auf High-Tech-Drug-Delivery voran. Die Glas-Sparte wird abgespalten und zum Verkauf vorbereitet, um Kapital für weiteres Wachstum im Pharmabereich zu schaffen. Ich sehe das so nach der Umstruktionieruung wir GH übernommen!"

Freida-Friedlich: "Ein gutes Zeichen seitens des CEO wäre, wenn er angesichts der Quasi-Dividendenstreichung für die Aktionäre auch rückwirkend auf seine 29,2% Gehaltserhöhung verzichtet. Demut ist überfällig bei seriellen Fehlleistungen. Elon Musk hat sein Gehalt sogar zeitweise auf 1 Dollar reduziert."

Lputjan: "Die Aktie wird weiter fallen. Gerade am Jahresende werden solche Underperformer nochmal aus den Depots geschmissen - da kann es locker auf 15€ gehen, bei so einem Kehraus."

Aktientrend_: "Shortquote steigt auf fast 13%. Man erwartet weitere Kurseinbrüche."

Zitti: "Ich bin immer wieder gerne bei solchen Turnaround-Kandidaten am Start (bei GH leider etwas zu zeitig). Eigentlich ist die Lage hier noch relativ entspannt, ich habe schon einige Erfahrungen mit Nahtod-Kandidaten (GH ist es mMn ausdrücklich nicht) gemacht, wo man nicht wusste ob Sie morgens wieder aufsperren . Ich mag diesen Kursrutsch auch nicht, und kann trotz einer ziemlich hohen Investition gut schlafen."

Stormy_Daniels: "Der CEO hat für 50k EUR Aktien gekauft… mehr war halt nicht drinnen. Er verdient zwar Millionen. Die kann er aber nicht in so ein Trash Unternehmen reinstecken. Er ist ja nicht blöde…"

Everlast43: "Die Stimmung hier ist an dem Tiefpunkt angekommen und so negativ war es wahrscheinlich noch nie. Perfekter Zeitpunkt zum Einsteigen"

Moneypulation: "Ich muss schon sagen, dass ich es selten erlebt habe, dass die Shorts nach einem derartigen Kurseinbruch noch so massiv nachlegen. Es kommen ja auch komplett neue hinzu. Das ist schon krass und lässt mich über meinen Nachkauf grübeln.

