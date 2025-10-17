    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mehr Klarheit auf dem Honigetikett

    Wachtberg (ots) - Ab Mitte Juni 2026 müssen bei Mischhonigen alle
    Ursprungsländer auf dem Etikett angegeben werden. Der Bundesrat hat heute einer
    entsprechenden Änderung der deutschen Honigverordnung zugestimmt.

    Kennzeichnungen wie "Mischung von Honigen aus EU- und Nicht-EU-Ländern" gehören
    bald der Vergangenheit an. Ab dem 14. Juni 2026 müssen alle Herkunftsländer
    eines Mischhonigs in absteigender Reihenfolge und mit ihren jeweiligen Anteilen
    auf dem Etikett erscheinen - gut sichtbar auf der Vorderseite. Verbraucherinnen
    und Verbraucher können dann endlich nachvollziehen, woher der Honig im
    Supermarkt stammt.

    Der Bundesrat hat heute der Änderung der Honigverordnung - vorgelegt durch das
    Bundeslandwirtschaftsministerium - zugestimmt. Somit können die sogenannten
    EU-Frühstücksrichtlinien nun in nationales Recht umgesetzt werden. Die
    Honigverordnung regelt unter anderem Qualitätsmerkmale und Pflichtangaben für
    Honig. Die Neuerungen betreffen vor allem die Angabe der Ursprungsländer auf dem
    Etikett.

    Alle Angaben aufs Etikett

    Deutschland verzichtet auf eine mögliche Ausnahmeregelung, die eine Beschränkung
    der Prozentangaben auf die vier größten Herkunftsländer erlaubt hätte. Der
    Deutsche Imkerbund (D.I.B.) hatte in mehreren Gesprächen mit dem
    Bundesministerium vollständige Transparenz gefordert - im Sinne der Imkerschaft
    und der Verbraucher.

    Honige, die vor dem 14. Juni 2026 abgefüllt und etikettiert werden, dürfen noch
    abverkauft werden. Somit werden die alten, ungenauen Ursprungsangaben noch eine
    Weile im Supermarkt zu finden sein. Es ist davon auszugehen, dass Honiggläser
    mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum nach dem 13. Juni 2028 bereits die genauen
    Ursprungsbezeichnungen tragen müssen.

    Vielfalt aus Deutschland

    Beim Honig aus heimischen Imkereien ist die Herkunft klar. Sie ernten viele
    unterschiedliche Honigsorten. Im Norden dominiert der helle, milde Rapshonig, im
    Süden der dunkle, kräftige Waldhonig. Aus den Städten kennt man den aromatischen
    Lindenhonig, aus der Heide den malzigen, geleeartigen Heidehonig. Daneben finden
    sich seltenere Sorten, wie Edelkastanien-, Buchweizen oder auch
    Himbeerblütenhonig.

    Während Importhonige, die im Supermarkt angeboten werden, für gleichbleibenden
    Geschmack gemischt werden, schmeckt heimischer Honig von Region zu Region und
    von Jahr zu Jahr ein wenig anders - so, wie ihn die Natur schenkt.

    Zusätzlich sorgen die Imkerinnen und Imker mit ihren Bienen für die Bestäubung
    vieler Kulturpflanzen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur
    Ernährungssicherheit in Deutschland. Diese Bestäubungsleistung lässt sich jedoch
    nicht importieren. Daher ist die Unterstützung der Imkerei wichtig für die
    gesamte Gesellschaft.

    Pressekontakt:

    Deutscher Imkerbund e. V.
    Villiper Hauptstraße 3
    53343 Wachtberg
    Sebastian Spiewok
    mailto:presse@imkerbund.de
    Tel. 0151 16 03 54 77

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68302/6139908
    OTS: Deutscher Imkerbund e.V.




