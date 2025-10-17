Mehr Klarheit auf dem Honigetikett

Wachtberg (ots) - Ab Mitte Juni 2026 müssen bei Mischhonigen alle

Ursprungsländer auf dem Etikett angegeben werden. Der Bundesrat hat heute einer

entsprechenden Änderung der deutschen Honigverordnung zugestimmt.



Kennzeichnungen wie "Mischung von Honigen aus EU- und Nicht-EU-Ländern" gehören

bald der Vergangenheit an. Ab dem 14. Juni 2026 müssen alle Herkunftsländer

eines Mischhonigs in absteigender Reihenfolge und mit ihren jeweiligen Anteilen

auf dem Etikett erscheinen - gut sichtbar auf der Vorderseite. Verbraucherinnen

und Verbraucher können dann endlich nachvollziehen, woher der Honig im

Supermarkt stammt.





Der Bundesrat hat heute der Änderung der Honigverordnung - vorgelegt durch das

Bundeslandwirtschaftsministerium - zugestimmt. Somit können die sogenannten

EU-Frühstücksrichtlinien nun in nationales Recht umgesetzt werden. Die

Honigverordnung regelt unter anderem Qualitätsmerkmale und Pflichtangaben für

Honig. Die Neuerungen betreffen vor allem die Angabe der Ursprungsländer auf dem

Etikett.



Alle Angaben aufs Etikett



Deutschland verzichtet auf eine mögliche Ausnahmeregelung, die eine Beschränkung

der Prozentangaben auf die vier größten Herkunftsländer erlaubt hätte. Der

Deutsche Imkerbund (D.I.B.) hatte in mehreren Gesprächen mit dem

Bundesministerium vollständige Transparenz gefordert - im Sinne der Imkerschaft

und der Verbraucher.



Honige, die vor dem 14. Juni 2026 abgefüllt und etikettiert werden, dürfen noch

abverkauft werden. Somit werden die alten, ungenauen Ursprungsangaben noch eine

Weile im Supermarkt zu finden sein. Es ist davon auszugehen, dass Honiggläser

mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum nach dem 13. Juni 2028 bereits die genauen

Ursprungsbezeichnungen tragen müssen.



Vielfalt aus Deutschland



Beim Honig aus heimischen Imkereien ist die Herkunft klar. Sie ernten viele

unterschiedliche Honigsorten. Im Norden dominiert der helle, milde Rapshonig, im

Süden der dunkle, kräftige Waldhonig. Aus den Städten kennt man den aromatischen

Lindenhonig, aus der Heide den malzigen, geleeartigen Heidehonig. Daneben finden

sich seltenere Sorten, wie Edelkastanien-, Buchweizen oder auch

Himbeerblütenhonig.



Während Importhonige, die im Supermarkt angeboten werden, für gleichbleibenden

Geschmack gemischt werden, schmeckt heimischer Honig von Region zu Region und

von Jahr zu Jahr ein wenig anders - so, wie ihn die Natur schenkt.



Zusätzlich sorgen die Imkerinnen und Imker mit ihren Bienen für die Bestäubung

vieler Kulturpflanzen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur

Ernährungssicherheit in Deutschland. Diese Bestäubungsleistung lässt sich jedoch

nicht importieren. Daher ist die Unterstützung der Imkerei wichtig für die

gesamte Gesellschaft.



