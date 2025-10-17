Herausforderndes Marktumfeld bremst Umsatz im 9-Monatszeitraum

Bad Homburg, 17. Oktober 2025

Umsatzerlöse von EUR 44 Mio. (-17 Prozent ggü. Vorjahresperiode)

Operative EBIT-Marge von 0 Prozent

Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 35,4 Mio. (-18 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 5 Prozent

Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 4 Mio. (+6 Prozent ggü Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von -1 Prozent

Segment Polen: Umsatz von EUR 4,8 Mio. (-19 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 1 Prozent

Konzernergebnis in Höhe von EUR -0,2 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR -0,02

Zukunftsinvestitionen in den Aufabu KI-gestützter Dienstleistungen, sowie Restrukturierungsmaßnahmen bei mehreren Tochtergesellschaften haben das Ergebnis erheblich belastet

Ausblick 2025: Umsatzrückgang um rund 17 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 0 Prozent

Die SYZYGY AG hat im 9-Monatszeitraum von Januar bis September 2025 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 44 Mio. erzielt. Dies entspricht einem Rückgang von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) war leicht positiv mit EUR 7.000. Entsprechend beträgt die EBIT-Marge 0 Prozent (Vorjahr: 8 Prozent).

Die rückläufige Entwicklung resultierte maßgeblich aus der anhaltenden Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden im Beratungs- und Performance-Marketing-Geschäft, die eine direkte Folge der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage ist. Zusätzlich trug die schwächere Performance der Tochtergesellschaft Ars Thanea bei, deren US-Geschäft unter geopolitischer Unsicherheit litt. Obwohl sich im dritten Quartal eine leichte Erholung des US-Geschäfts abzeichnete, bleibt die ursprüngliche Jahresplanung dennoch außer Reichweite.

Im Kernmarkt Deutschland belief sich der Umsatz auf EUR 35,4 Mio. (‑18 Prozent gegenüber Vorjahresperiode), mit einer EBIT-Marge von 5 Prozent. Positiv zeigt sich insbesondere die Entwicklung in den Kernbereichen Digital Experience und IT-Services, die planmäßig verlaufen und wiederkehrende Umsätze sichern. Deutschland trägt mit rund 80 Prozent maßgeblich zum Konzernumsatz bei.

Die Umsätze in Großbritannien und den USA stiegen im 9-Monatszeitraum um 6 Prozent auf EUR 4 Mio., bei einem leichten Verlust und einer EBIT-Marge von -1 Prozent. Im Segment Polen ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf EUR 4,8 Mio. zurück, wobei ein leicht positives operatives Ergebnis bei einer EBIT-Marge von 1 Prozent erreicht wurde.

Trotz herausforderndem Marktumfeld und Investitionszurückhaltung in Deutschland und Großbritannien setzt die SYZYGY AG auf operative Effizienz und gezielte Zukunftsinvestitionen – insbesondere in KI-gestützte Dienstleistungen und innovative Agentic Systems. Der aktuelle Trendreport „Marketing 2030“ von SYZYGY und diffferent unterstreicht die strategische Bedeutung von KI für die Markenführung der Zukunft.

Der vollständige Report ist unter https://www.syzygy.de/marketing-2030/ verfügbar.

SYZYGY investiert gezielt in den Aufbau KI-gestützter Services und Agentic Systems, um Kunden in dieser neuen Ära zu unterstützen. CEO Frank Wolfram betont: „KI verändert alles. Investitionen in KI-gestützte Services und Agentic Systems sichern unsere Wettbewerbsfähigkeit und eröffnen neue Marktchancen.“

Prognose 2025

Die SYZYGY Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzrückgang um rund 17 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 0 Prozent.

In TEUR Q3-2025 Q3-2024 Veränd. 9M-2025 9M-2024 Veränd. Umsatzerlöse 14.373 17.639 -19% 43.782 52.568 -17% EBIT -495 1.486 n.a. 7 4.324 -100% EBIT-Marge -3,4% 8,4% -11,9pp 0,0% 8,2% -8,2pp Finanzergebnis -118 -147 19% -306 -458 33% Periodenergebnis vor Steuern -613 1.339 n.a. -299 3.866 n.a. Konzernergebnis -438 910 n.a. -220 2.717 n.a. Operativer Cashflow -2.469 2.251 n.a. -3.975 -2.002 n.a. Gewinn/Aktie (EUR) -0,03 0,06 n.a -0,02 0,19 n.a.

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. September 2025 ist ab dem 30. Oktober 2025 unter

www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe

Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen – und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, die Creative Company Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 500 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Bosch, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, Eucerin, Hilti, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Sennheiser, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,850EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.