    Aktien New York Ausblick

    Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken im Blick

    • Wall Street bleibt vorsichtig, Dow Jones leicht im Plus.
    • Sorgen um US-Regionalbanken belasten Anlegerstimmung.
    • American Express hebt Ausblick, Aktien steigen vorbörslich.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street bleiben zum Wochenschluss vorsichtig. Rund eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial auf 45.980 Punkte und damit einige wenige Zähler im Plus. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 wird 0,2 Prozent tiefer mit 24.610 Punkten erwartet.

    Jüngst war bereits die KI-Rally ins Stocken geraten, vor einer Woche dann verschärfte sich plötzlich wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China und mittlerweile richten sich sorgenvolle Blicke auf US-Regionalbanken. In diesem Umfeld realisieren Investoren lieber erst einmal Buchgewinne, nachdem KI-, Rüstungs- und Weltraumfantasie in diesem Jahr viele Tech- und Rüstungsaktien hatte stark steigen lassen. Für den Nasdaq 100 steht per Donnerstagsschluss denn auch mit plus 17 Prozent ein deutlich höheres Plus für 2025 zu Buche als für den Dow Jones, der im bisherigen Jahresverlauf um acht Prozent zulegte.

    Am Donnerstag hatten Sorgen mit Blick auf US-Regionalbanken die Wall Street belastet. So hatten zwei Institute mitgeteilt, möglicherweise Opfer von Kreditbetrug im Zusammenhang mit notleidenden Immobilienfonds geworden zu sein. Das ließ bei Anlegern Sorgen über möglicherweise insgesamt zu laxe Kreditstandards kleinerer US-Banken aufkommen, Experten mahnten derweil, die Probleme nicht auf den gesamten Sektor zu extrapolieren.

    Zudem hoffen Investoren durchaus weiter auf eine Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt. So sagte Trump in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News, das der Sender vorab auf X veröffentlichte, auf die Frage, ob der kumulierte Gesamtzollsatz in Höhe von 157 Prozent auf Waren aus China für die Wirtschaft tragbar wäre und was er für diese bedeute: "Das ist nicht nachhaltig, aber so sieht die Zahl aus." Für die Wirtschaft sei das nicht tragfähig, sein Plan könne dennoch aufgehen. Am Ende müsse es einen fairen Deal geben.

    Für die Aktien von American Express ging es im vorbörslichen Handel um eineinhalb Prozent nach oben, nachdem der Kreditkartenanbieter den Jahresausblick angehoben hatte.
    Vorbörslich fanden die Aktien der sogenannten glorreichen Sieben ("Magnificent Seven") Microsoft , Alphabet , Apple , Amazon , Meta , Nvidia und Tesla .

    Weitere Verluste von rund drei Prozent auf 86,64 US-Dollar zeichneten sich für AST SpaceMobile ab. Die Kursrally des Herstellers und Betreibers von Telekommunikationssatelliten hatte in der vergangenen Woche nach einem Deal mit Verizon nochmals Fahrt aufgenommen.

    Verizon vergrößert die Abdeckung in den USA mithilfe der Satelliten des Partners, die eine direkte Verbindung zu Mobiltelefonen ermöglichen. Mittlerweile realisieren Anleger aber auch hier Gewinne nach einem Kursrekord über 100 Dollar am Vortag. So ist AST SpaceMobile mit einem Plus von über 320 Prozent per Donnerstagsschluss einer der gefragtesten US-Werte 2025./mis/zb --- --- ---
