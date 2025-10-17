    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Herausragende Sicherheitspartnerschaft

    Flughafen Berlin Brandenburg und KÖTTER Aviation Security prämiert (FOTO)

    Berlin/Essen (ots) - Große Anerkennung für außergewöhnliche Teamleistung: Die
    Flughafensicherheit des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) und KÖTTER Aviation
    Security sind bei den diesjährigen Outstanding Security Performance Awards
    (OSPAs) in der Kategorie "Herausragende Sicherheitspartnerschaft" geehrt worden.
    Die renommierte Auszeichnung würdigt das reibungslose Zusammenspiel zweier
    Partner, die unter hohem Zeitdruck Stabilität, Qualität und Vertrauen in einem
    besonders herausfordernden Umfeld gewährleisteten.

    "Dieser Preis ist ein großartiger Beleg dafür, was möglich ist, wenn Menschen in
    einer Ausnahmesituation zusammenstehen und Verantwortung übernehmen. Wir sind
    stolz auf die gemeinsame Leistung und bedanken uns bei unserem Auftraggeber für
    das damit verbundene Vertrauen sowie bei der Jury für ihre besondere Ehrung. Der
    OSPA unterstreicht, was partnerschaftliche Zusammenarbeit in der
    Sicherheitsbranche wirklich bedeutet", sagt Andreas Kaus, Geschäftsführender
    Direktor der KÖTTER Aviation Security SE & Co. KG. "Gleichzeitig gilt mein ganz
    besonderer Dank unserem Aviation Security-Team am BER, ohne dessen großen
    Einsatz das Erreichte unmöglich gewesen wäre."

    Das unterstreicht auch Oliver Braun, Head of Security der Flughafen Berlin
    Brandenburg GmbH. "Diese Leistung war nur möglich, weil beide Seiten in der
    jetzt ausgezeichneten Sicherheitspartnerschaft - wir als Flughafen-Security-Team
    und unser Partner KÖTTER Aviation Security - vom ersten Tag an gemeinschaftlich,
    transparent und mit vollem Einsatz agiert haben. Das gemeinsame Ziel, den
    Flugbetrieb im Sommer 2024 ohne Einschränkungen aufrechtzuerhalten, hat alle
    Beteiligten zu Höchstleistungen motiviert. Mit größtem Erfolg, wie der OSPA noch
    einmal unterstreicht, der für uns alle eine ganz besondere Anerkennung und
    Bestätigung ist", so Oliver Braun, der bei der OSPA-Verleihung am letzten
    Mittwoch zusätzlich in der Kategorie "Herausragender In-House
    Sicherheitsmanager" geehrt wurde.

    Hintergrund der jetzigen Auszeichnung für BER und KÖTTER in der Kategorie
    "Herausragende Sicherheitspartnerschaft": Im Sommer 2024 musste sich der BER
    kurzfristig von seinem bisherigen Dienstleister trennen - eine enorme
    Herausforderung für den internationalen Verkehrsflughafen, die durch die jetzt
    prämierte Sicherheitspartnerschaft binnen kürzester Zeit gemanagt werden konnte:
    Innerhalb von gerade einmal fünf Tagen nach der Auftragsvergabe übernahm KÖTTER
    Aviation Security zum 1. Juli 2024 die Verantwortung für Personal- und
    Warenkontrollen, die Zugangskontrollen sowie die Streifengänge. Dabei gelang
    nicht nur ein nahtloser Übergang, sondern in der Folgezeit zugleich eine
    messbare Qualitätssteigerung. Im Rahmen dieses Kraftaktes wurden über 300
    Mitarbeitende des bisherigen Dienstleisters übernommen, eingearbeitet und fest
    in die Strukturen der KÖTTER Aviation Security integriert. Dazu gehörte u. a.
    die Erfassung tausender Mitarbeiterdaten, die Bereitstellung von Dienstkleidung
    und Fahrzeugen sowie der Infrastrukturaufbau mit Technik genauso wie die
    Etablierung von Führungsstrukturen und operativer Standards. Parallel hierzu
    erfolgte das Team-Building z. B. durch Betriebsversammlungen und
    Vor-Ort-Betreuung der neuen Kollegen.

    Pressekontakt:

    KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen
    Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,
    mailto:Carsten.Gronwald@koetter.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112413/6139919
    OTS: KÖTTER Services




