Flughafen Berlin Brandenburg und KÖTTER Aviation Security prämiert (FOTO)

Berlin/Essen (ots) - Große Anerkennung für außergewöhnliche Teamleistung: Die

Flughafensicherheit des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) und KÖTTER Aviation

Security sind bei den diesjährigen Outstanding Security Performance Awards

(OSPAs) in der Kategorie "Herausragende Sicherheitspartnerschaft" geehrt worden.

Die renommierte Auszeichnung würdigt das reibungslose Zusammenspiel zweier

Partner, die unter hohem Zeitdruck Stabilität, Qualität und Vertrauen in einem

besonders herausfordernden Umfeld gewährleisteten.



"Dieser Preis ist ein großartiger Beleg dafür, was möglich ist, wenn Menschen in

einer Ausnahmesituation zusammenstehen und Verantwortung übernehmen. Wir sind

stolz auf die gemeinsame Leistung und bedanken uns bei unserem Auftraggeber für

das damit verbundene Vertrauen sowie bei der Jury für ihre besondere Ehrung. Der

OSPA unterstreicht, was partnerschaftliche Zusammenarbeit in der

Sicherheitsbranche wirklich bedeutet", sagt Andreas Kaus, Geschäftsführender

Direktor der KÖTTER Aviation Security SE & Co. KG. "Gleichzeitig gilt mein ganz

besonderer Dank unserem Aviation Security-Team am BER, ohne dessen großen

Einsatz das Erreichte unmöglich gewesen wäre."





Das unterstreicht auch Oliver Braun, Head of Security der Flughafen Berlin

Brandenburg GmbH. "Diese Leistung war nur möglich, weil beide Seiten in der

jetzt ausgezeichneten Sicherheitspartnerschaft - wir als Flughafen-Security-Team

und unser Partner KÖTTER Aviation Security - vom ersten Tag an gemeinschaftlich,

transparent und mit vollem Einsatz agiert haben. Das gemeinsame Ziel, den

Flugbetrieb im Sommer 2024 ohne Einschränkungen aufrechtzuerhalten, hat alle

Beteiligten zu Höchstleistungen motiviert. Mit größtem Erfolg, wie der OSPA noch

einmal unterstreicht, der für uns alle eine ganz besondere Anerkennung und

Bestätigung ist", so Oliver Braun, der bei der OSPA-Verleihung am letzten

Mittwoch zusätzlich in der Kategorie "Herausragender In-House

Sicherheitsmanager" geehrt wurde.



Hintergrund der jetzigen Auszeichnung für BER und KÖTTER in der Kategorie

"Herausragende Sicherheitspartnerschaft": Im Sommer 2024 musste sich der BER

kurzfristig von seinem bisherigen Dienstleister trennen - eine enorme

Herausforderung für den internationalen Verkehrsflughafen, die durch die jetzt

prämierte Sicherheitspartnerschaft binnen kürzester Zeit gemanagt werden konnte:

Innerhalb von gerade einmal fünf Tagen nach der Auftragsvergabe übernahm KÖTTER

Aviation Security zum 1. Juli 2024 die Verantwortung für Personal- und

Warenkontrollen, die Zugangskontrollen sowie die Streifengänge. Dabei gelang

nicht nur ein nahtloser Übergang, sondern in der Folgezeit zugleich eine

messbare Qualitätssteigerung. Im Rahmen dieses Kraftaktes wurden über 300

Mitarbeitende des bisherigen Dienstleisters übernommen, eingearbeitet und fest

in die Strukturen der KÖTTER Aviation Security integriert. Dazu gehörte u. a.

die Erfassung tausender Mitarbeiterdaten, die Bereitstellung von Dienstkleidung

und Fahrzeugen sowie der Infrastrukturaufbau mit Technik genauso wie die

Etablierung von Führungsstrukturen und operativer Standards. Parallel hierzu

erfolgte das Team-Building z. B. durch Betriebsversammlungen und

Vor-Ort-Betreuung der neuen Kollegen.



