Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,47 % und einem Kurs von 12,72 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,27 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -0,38 %/+53,26 % bedeutet.