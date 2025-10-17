Markterholung lässt auf sich warten
Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt
- Aixtron senkt Jahresziele wegen schwacher Nachfrage.
- Umsatzprognose jetzt 530-565 Mio. Euro, vorher 600 Mio.
- Aktienkurs fiel um 10% auf 12 Euro, niedrigster Stand.
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Aixtron senkt seine Jahresziele wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung. "Der Nachfrageaufschwung hat sich im dritten Quartal 2025 noch nicht materialisiert, sodass wir die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nun auf die untere Hälfte der ursprünglichen Spanne senken", sagte Unternehmenschef Felix Grawert laut Mitteilung vom Freitag. Das Ziel für die operative Gewinnmarge wurde deutlicher gesenkt. Der Aktienkurs brach zuletzt um gut zehn Prozent auf 12 Euro ein. So wenig hatten die Papiere zuletzt Anfang September gekostet.
Der Aixtron-Vorstand erwartet 2025 nun einen Umsatz zwischen 530 und 565 Millionen Euro, statt 530 bis 600 Millionen zuvor. Davon sollen rund 17 bis 19 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern hängen bleiben. Bisher war eine Ebit-Marge von 18 bis 22 Prozent avisiert worden./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,47 % und einem Kurs von 12,72 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,27 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -0,38 %/+53,26 % bedeutet.
Die Shortseller stehen wieder offiziell bei 2,95 % mit vermutlich weiteren 2-3 % unter der 0,5 % Meldegrenze https://www.leerverkauf.de/company/DE000A0WMPJ6-AIXTRON , vermutlich sind heute weitere 0,1-0,3 % dazugekommen um Aixtron kurzzeitig unter die 13 Euro zu drücken .
AIXTRON erreicht Meilenstein: 100. G10-SiC-Anlage ausgeliefert
Dieser Meilenstein unterstreicht die starke Marktnachfrage nach der G10-SiC-Epitaxie-Batch-Technologie von AIXTRON in den letzten drei Jahren und stärkt die weltweite Fertigung von Siliziumkarbid-Leistungsbauelementen für die Leistungselektronik der nächsten Generation.
