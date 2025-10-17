    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Markterholung lässt auf sich warten

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron senkt Jahresziele wegen schwacher Nachfrage.
    • Umsatzprognose jetzt 530-565 Mio. Euro, vorher 600 Mio.
    • Aktienkurs fiel um 10% auf 12 Euro, niedrigster Stand.
    Markterholung lässt auf sich warten - Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Aixtron senkt seine Jahresziele wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung. "Der Nachfrageaufschwung hat sich im dritten Quartal 2025 noch nicht materialisiert, sodass wir die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nun auf die untere Hälfte der ursprünglichen Spanne senken", sagte Unternehmenschef Felix Grawert laut Mitteilung vom Freitag. Das Ziel für die operative Gewinnmarge wurde deutlicher gesenkt. Der Aktienkurs brach zuletzt um gut zehn Prozent auf 12 Euro ein. So wenig hatten die Papiere zuletzt Anfang September gekostet.

    Der Aixtron-Vorstand erwartet 2025 nun einen Umsatz zwischen 530 und 565 Millionen Euro, statt 530 bis 600 Millionen zuvor. Davon sollen rund 17 bis 19 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern hängen bleiben. Bisher war eine Ebit-Marge von 18 bis 22 Prozent avisiert worden./mis/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Long
    12,25€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 12,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,72€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 12,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    AIXTRON

    -1,95 %
    -6,28 %
    +7,27 %
    -16,05 %
    -9,60 %
    -46,50 %
    +15,52 %
    +158,16 %
    +114,64 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,47 % und einem Kurs von 12,72 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -0,38 %/+53,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Markterholung lässt auf sich warten Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt Der Anlagenbauer Aixtron senkt seine Jahresziele wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung. "Der Nachfrageaufschwung hat sich im dritten Quartal 2025 noch nicht materialisiert, sodass wir die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nun auf die …