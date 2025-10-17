    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AIXTRON Aktie mit kräftigem Kurssturz - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die AIXTRON Aktie bisher Verluste von -4,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,70 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AIXTRON Verluste von -16,73 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,56 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,67 %
    1 Monat +6,70 %
    3 Monate -16,73 %
    1 Jahr -9,83 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die vorläufigen Quartalszahlen von AIXTRON, die eine Umsatzprognose von 547,5 Millionen Euro und eine Marge von 18% beinhalten. Die Short-Quote liegt bei etwa 2,95%, was auf Unsicherheit hinweist. Bedenken über einen möglichen Gewinnrückgang und externe Faktoren wie den Handelskrieg mit China werden geäußert. Einige Teilnehmer schlagen ein Aktienrückkaufprogramm vor, um den Kurs zu stabilisieren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd.EUR wert.

    Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt


    Der Anlagenbauer Aixtron senkt seine Jahresziele wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung. "Der Nachfrageaufschwung hat sich im dritten Quartal 2025 noch nicht materialisiert, sodass wir die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nun auf die …

    AIXTRON's Q3 Results Shake Up 2025 Forecast


    AIXTRON SE revises its 2025 outlook amid market challenges, with Q3 orders at EUR 124 million. Adjusted revenue guidance reflects these conditions, yet future growth prospects remain promising.

    Sensationell: AIXTRON korrigiert Jahresprognose nach Q3-Ergebnissen!


    AIXTRON SE passt seine Prognosen für 2025 an, da ein schwaches Marktumfeld und Wechselkurseffekte die Erwartungen dämpfen. Der Umsatz im dritten Quartal liegt bei 120 Mio. EUR, mit einer Bruttomarge von 39 %.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -3,46 %
    -6,28 %
    +7,27 %
    -16,05 %
    -9,60 %
    -46,50 %
    +15,52 %
    +158,16 %
    +111,35 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



