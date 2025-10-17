Wirtschaft
Neuer Porsche-Chef soll nicht im Volkswagen-Vorstand sitzen
Foto: VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der künftige Porsche-Chef Michael Leiters wird wohl nicht im Vorstand des Volkswagen-Konzerns sitzen - anders als sein Vorgänger. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf eigene Informationen.
Volkswagen- und Porsche-Chef Oliver Blume hatte dagegen schon in der Zeit vor September 2022, als er ausschließlich Porsche-Chef war, die Sportwagen- und Luxusmarken des Konzerns in dessen höchstem Entscheidungsgremium repräsentiert. Diese Verantwortung geht nun an den gesamten Vorstand über.
Blume drängt schon länger darauf, den derzeit achtköpfigen Volkswagen-Vorstand zu verkleinern. Neben funktionalen Vorständen wie etwa Finanzchef Arno Antlitz sind dort auch mächtige Markenbosse wie VW-Chef Thomas Schäfer oder Audi-Chef Gernot Döllner repräsentiert.
Am Freitag hatte die Porsche AG bekannt gegeben, dass Blume sein Amt bei Porsche ab kommendem Jahr abgeben wird. Er bleibt aber Chef von Volkswagen, das die Mehrheit an Porsche hält.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
eaglez schrieb 22.09.25, 21:36
Ab 2035 werde ich mir wahrscheinlich 1-2 Neuwagen kaufen, die ich dann 10 Jahre in die Garage stelle und 1x tageszulasse.
Dann sind es keine Neuwagenzulassungen mehr, sondern Gebrauchte.
Die Autobauer werden vor dem Stichtag nochmal reißenden Absatz haben und dann 10 oder 15 Jahre lang darben.
Weil die Leute erst mal ihre auf Vorrat gekauften Fahrzeuge nutzen.
InvestorAUX schrieb 22.09.25, 08:16
Ich gehe nahezu jede Wette ein dass es Ferrari gelingen wird auch im E-Bereich ein Fahrzeug anbieten zu können das die Emotionalität der Marke in dieses Segment transportiert. Vermutlich noch in diesem Jahr wird der erste elektrische Ferrari der Öffentlichkeit präsentiert und er wird einschlagen wie eine Bombe.
Porsche ist im Vergleich leider viel zu viel auf Masse getrimmt und wird die Exklusivität eines Ferrari nicht erreichen denn außer dem 11er gibt es dort nichts ikonisches mehr.
Ich war beim IPO von Porsche dabei und hätte mir eine solche Talfahrt wie wir sie jetzt erleben nie und nimmer vorstellen können. Ohne irgendeine Vorahnung zu haben bin ich seinerzeit bei 102€ raus weil es mir schlicht um Gewinnmitnahme ging und ich PAG nicht als Langfristanlage sah. Trotzdem werde ich am 29.09. zu einer Werksbesichtigung nach Zuffenhausen fahren um einfach mal zu sehen wie sich die Lage am Produktionsstandort so darstellt. Könnte aufschlußreich werden.
sneakee schrieb 20.09.25, 17:05
ich sehe es ja hier, bei uns, bei mir auf Arbeit. ständigen Audits.. Kontrollen... aber witzigen Vorgaben. Dokumentationen wo man nur den Kopf schütteln muss. wenn der auditor einen fragt.... und man ins schwitzen kommt und die Chefs dahinter schon zittern. wo alles genau gekennzeichnet ist wie im kindergarten. die ständigen durchgänge der Chefs und man denen ihren Launen ausgeliefert ist. die sollen sich lieber um wichtige Sachen kümmern.
