Erwerb von Core Chemicals zur Erhöhung der Präsenz im stark wachsenden Goldminensektor

De.mem Ltd (ASX: DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Australien und weltweit, hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der in Westaustralien ansässigen Core Chemicals Pty Ltd („Core Chemicals“), einem Anbieter von Spezialchemikalien für den Goldminensektor des Bundesstaates, unterzeichnet.

HIGHLIGHTS

Erwerb von Core Chemicals , einem Anbieter von Spezialchemikalien für Goldminenkunden in Westaustralien, zu einer Gesamtkaufpreisvergütung von ca. 3 Mio. $.

Erfolgreich abgeschlossene, überzeichnete Kapitalerhöhung von De.mem-Stammaktien in Höhe von 3 Mio. $ zu einem Preis von 10,5 Cent pro Aktie.

Bedeutende Umsatzsynergien durch die Gewinnung neuer Goldminenkunden und den Cross-Selling-Umsatz eines erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios.

Pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

Erwerb von Core Chemicals Pty Ltd („Core Chemicals“)

Core Chemicals ist ein Spezialchemikalien- und Dienstleistungsunternehmen, das Goldminenkunden in Westaustralien beliefert. Die Produkte des Unternehmens helfen Goldminenkunden, die Goldextraktion zu maximieren und winzige Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Core Chemicals wurde 2022 gegründet und bedient 18 Kunden aus dem Goldminensektor Westaustraliens auf wiederkehrender Basis. Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielt das Unternehmen etwa 4 Mio. $ Umsatz und rund 730.000 $ Gewinn vor Steuern.

Der Erwerb von Core Chemicals bringt folgende Vorteile für die De.mem-Gruppe mit sich: