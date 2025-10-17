Erwerb von Core Chemicals zur Erhöhung der Präsenz im stark wachsenden Goldminensektor
De.mem Ltd (ASX: DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Australien und weltweit, hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der in Westaustralien ansässigen Core Chemicals Pty Ltd („Core Chemicals“), einem Anbieter von Spezialchemikalien für den Goldminensektor des Bundesstaates, unterzeichnet.
HIGHLIGHTS
- Erwerb von Core Chemicals, einem Anbieter von Spezialchemikalien für Goldminenkunden in Westaustralien, zu einer Gesamtkaufpreisvergütung von ca. 3 Mio. $.
- Erfolgreich abgeschlossene, überzeichnete Kapitalerhöhung von De.mem-Stammaktien in Höhe von 3 Mio. $ zu einem Preis von 10,5 Cent pro Aktie.
- Bedeutende Umsatzsynergien durch die Gewinnung neuer Goldminenkunden und den Cross-Selling-Umsatz eines erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios.
- Pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.
Erwerb von Core Chemicals Pty Ltd („Core Chemicals“)
Core Chemicals ist ein Spezialchemikalien- und Dienstleistungsunternehmen, das Goldminenkunden in Westaustralien beliefert. Die Produkte des Unternehmens helfen Goldminenkunden, die Goldextraktion zu maximieren und winzige Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.
Core Chemicals wurde 2022 gegründet und bedient 18 Kunden aus dem Goldminensektor Westaustraliens auf wiederkehrender Basis. Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielt das Unternehmen etwa 4 Mio. $ Umsatz und rund 730.000 $ Gewinn vor Steuern.
Der Erwerb von Core Chemicals bringt folgende Vorteile für die De.mem-Gruppe mit sich:
- Bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten: Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das De.mem-Portfolio und werden den bestehenden 15 Goldminenkunden von De.mem angeboten. Im Gegenzug wird das diversifizierte Produktangebot von De.mem den bestehenden Goldminenkunden von Core Chemicals angeboten. Über ihre bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Antibelagsmitteln sowie mit Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen.
- Bedeutendes Kundenwachstumspotenzial: Es gibt 142 Goldminen in Australien (von insgesamt 175), die derzeit weder von De.mem noch von Core Chemicals betreut werden, was ein erhebliches Wachstumspotenzial bietet (Quelle: „The five largest gold mines in operation in Australia“, Mining Technology, 18. Juni 2024).
- Bedeutendes geografisches Expansionspotenzial: Der Erwerb bietet eine bedeutende Gelegenheit, das Angebot von Core Chemicals auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie auf die Pazifikregion auszuweiten. Core Chemicals ist derzeit ausschließlich in Westaustralien tätig. De.mem arbeitet bereits mit zahlreichen Goldminenkunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea zusammen.
- Deutlich positives pro-forma EBITDA nach der Transaktion: Auf Pro-forma-Basis beträgt das kombinierte EBITDA der Gruppe etwa 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.
- Kostensynergien: Core Chemicals lässt sich problemlos in die bestehenden De.mem-Operationen in Perth integrieren, was voraussichtlich zu Kosteneinsparungen von rund 100.000 $ führen wird – durch die Zusammenlegung von Hauptsitz- und Lagerbetrieben sowie die Reduzierung von Finanzierungskosten.
- Hebelwirkung auf den boomenden Goldsektor: Die Übernahme verschafft De.mem eine vorteilhafte Position im Hinblick auf den stark steigenden Goldpreisausblick, bei gleichzeitig begrenztem Abwärtsrisiko in Bezug auf den Goldpreis.