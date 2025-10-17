SANY erhält zwei globale Auszeichnungen für hervorragende Arbeitgeberqualitäten und Markenstärke

Laut Forbes unter den weltweit besten Arbeitgebern, mit Schwerpunkt auf „Employee First"

BEIJING, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mit ihrem anhaltenden Fokus auf Mitarbeiterfürsorge, Talentförderung, Markenaufbau und Globalisierung hat sich die SANY Group erneut einen Platz auf den Listen Forbes und World Brand Lab gesichert und wurde als 2025 World's Best Employer 2025 bzw. als Asia's Most Influential Brand 2025 ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen unterstreichen die starke globale Wettbewerbsfähigkeit und den wachsenden Einfluss der Marke SANY.

Am 9. Oktober veröffentlichte Forbes offiziell die Liste World's Best Employer (die weltweit besten Arbeitgeber) 2025. Die SANY Group hat es mit ihren herausragenden Praktiken in den Bereichen Mitarbeiterbetreuung, Organisationsaufbau und Karriereentwicklung auf die Liste geschafft und belegt Platz 21 unter den Unternehmen auf dem chinesischen Festland und Platz 480 weltweit. Damit behält sie ihre Spitzenposition in der chinesischen Baumaschinenbranche.

SANY hat sich dem Wert „Employee First" verschrieben und verbessert kontinuierlich das System der Mitarbeiterbetreuung und -entwicklung, indem es eine solide, vielfältige und integrative Unternehmenskultur aufbaut.

Als Teil seiner globalen Strategie fördert SANY aktiv lokale Talente und schafft Arbeitsplätze. 2024 startete SANY das Programm „Overseas Lighthouse Factory Academy", das systematische Schulungen und praktisches Lernen anbietet, um jungen Menschen vor Ort zu helfen, fortgeschrittene Fähigkeiten zu erwerben und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Heute sind 89 % der Mitarbeiter von SANY im Ausland vor Ort eingestellt, wodurch eine große Anzahl hochwertiger Arbeitsplätze geschaffen und kontinuierlich zur nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der lokalen Gemeinschaften beigetragen wird.

Unter den Top 500 in Asien, führend in der chinesischen Maschinenindustrie

Am 24. September veröffentlichte das World Brand Lab seinen Bericht 2025 Asia's 500 Most Influential Brands (Die 500 einflussreichsten Marken Asiens 2025). Die SANY Group belegte Platz 54 unter den chinesischen Unternehmen und Platz 108 in Asien und behauptete damit erneut die Spitzenposition in der chinesischen Baumaschinenindustrie.

Als weltweit führender Hersteller von Ausrüstungsgütern ist SANY in über 180 Ländern und Regionen mit mehr als 900 Servicestandorten außerhalb Chinas tätig. Das Unternehmen hat sich in über 30 Ländern als führende lokale Marke etabliert und baut seinen globalen Markeneinfluss kontinuierlich aus.

In den letzten Jahren hat SANY seine Strategie der „Globalisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung" vorangetrieben und Innovationen und den Aufbau der Marke gefördert, um seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Aufnahme in die Listen Asia's 500 Most Influential Brands und Forbes Global Best Employers unterstreicht die wachsende globale Anerkennung von SANY sowohl hinsichtlich des Markeneinflusses als auch des Arbeitgeberwerts. Auch in Zukunft wird SANY seine Philosophie „Employee First" beibehalten, die Vitalität der Organisation fördern und Innovationen vorantreiben, um einen noch größeren Beitrag zur hochwertigen Entwicklung globaler Industrien zu leisten.

