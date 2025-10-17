    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Mega-Deal perfekt

    Apple überträgt künftig Formel 1 in USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple sichert sich F1-Übertragungsrechte in USA.
    • Vertrag läuft fünf Jahre, Kosten 150 Mio. USD/Jahr.
    • Ziel: Formel 1 in den USA bekannter machen.
    Mega-Deal perfekt - Apple überträgt künftig Formel 1 in USA
    AUSTIN (dpa-AFX) - Apple steigt nun richtig in die Formel 1 ein. Nach dem Hollywood-Blockbuster "F1 - The Movie" mit Oscar-Preisträger Brad Pitt sicherte sich der Tech-Gigant die Übertragungsrechte für die USA vom kommenden Jahr an. Der Vertrag läuft vorerst über fünf Jahre.

    Es ist der nächste große Schritt der Formel 1, die Bekanntheit der Rennserie in den Vereinigten Staaten noch weiter zu steigern. Drei Grand Prix gibt es bereits im Saison-Kalender, im kommenden Jahr tritt Cadillac nach Haas als zweiter US-Rennstall an.

    So viel zahlt Apple angeblich

    Der Apple-Vertrag mit der Formel 1 beinhaltet die Übertragung aller Freien Trainings, der Qualifikationen, der Sprintrennen und der jeweiligen Grand Prix - sprich das volle Programm. Zu sehen sein wird alles auf Apple TV. Zusatzkosten nur für die Formel 1 sollen für Abo-Inhaber zumindest vorerst nicht anfallen. Ausgewählte Rennen und Trainings sollen auch frei empfangbar über die Apple TV App zu sehen sein. Welche das sein werden, dazu gab es noch keine Angaben.

    Medienberichten zufolge lässt sich Apple das Engagement 150 Millionen US-Dollar im Jahr kosten, zusammen wären es als eine Dreiviertelmilliarde US-Dollar für den Zeitraum von fünf Jahren. Der bisherige Rechteinhaber ESPN soll pro Jahr 80 Millionen Dollar zahlen.

    Formel-1-Chef schwärmt

    "Das ist eine unglaublich spannende Partnerschaft für die Formel 1 und Apple, die sicherstellen wird, dass wir unser Wachstumspotenzial in den USA mit den richtigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen weiter maximieren können", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

    "Wir haben die gemeinsame Vision, diesen großartigen Sport unseren Fans in den USA näherzubringen und durch Live-Übertragungen, spannende Inhalte und ein ganzjähriges Angebot neue Fans zu gewinnen, die wir langfristig begeistern möchten", fügte der Italiener hinzu.

    Die schon erwartete Bekanntgabe des Mega-Deals erfolgte nur wenige Stunden vor dem Auftakt-Training zum Großen Preis der USA in Austin. Der Apple-Film "F1", an dem auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton mitgearbeitet hatte, spielte weltweit fast 630 Millionen US-Dollar ein./jmx/DP/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 212,3 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 15:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 203,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von -5,05 %/+30,96 % bedeutet.




