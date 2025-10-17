Faire Elektro-Ladepreise statt Symbolpolitik an der Zapfsäule

Berlin (ots) - Wer bezahlbare Mobilität will, muss beim Laden ansetzen - nicht

an der Zapfsäule. Statt Tankstellenpreise zu regulieren, sollte die Politik

endlich für transparente und faire Ladepreise und niedrigere Durchleitungskosten

sorgen, fordert der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Der vom

Land Baden-Württemberg heute im Bundesrat eingebrachte Entschließungsantrag zur

Preisregulierung an Tankstellen greift laut ZDK nicht nur zu kurz - sie könnte

Autofahrern am Ende sogar schaden.



Unterschiedliche Tarifsysteme, intransparente Kilowattstundenpreise und hohe

Netzentgelte machen das Laden von E-Fahrzeugen an vielen öffentlichen

Ladepunkten zur Preisfalle. Der ZDK fordert daher von der Politik klare Regeln

für mehr Preistransparenz und die Senkung der sogenannten Durchleitungskosten -

also jener Gebühren, die für die Nutzung des Stromnetzes fällig werden und die

Ladepreise erheblich verteuern.





"Nicht mehr die Reichweite bereitet E-Autofahrern Sorgen, sondern das Tarifchaos

an der Ladesäule", warnt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. "Undurchsichtige

Preisstrukturen und inkompatible Ladekarten schrecken potenzielle Käufer ab. Nur

wenn für Ladestrom die gleichen Transparenzregeln wie an Tankstellen gelten,

kann E-Mobilität wirklich alltagstauglich und massentauglich werden. Die

Tankstellen zu regulieren, bringt keinen Aufschwung an den Ladesäulen."



Was von der Landesregierung Baden-Württemberg als Entlastung gedacht ist, könnte

für Verbraucher schnell zum Bumerang werden - denn staatliche Eingriffe in die

Preisbildung führen häufig zu höheren Kosten statt zu mehr Wettbewerb. "Eine

solche Preisregulierung führt selten zu niedrigeren Preisen - aber häufig zu

Marktverzerrungen und letztlich höheren Kosten", so Peckruhn. "Insbesondere in

ländlichen Regionen mit geringerer Tankstellendichte wären Verbraucher die

Leidtragenden."



Der ZDK ruft die Politik zu einem klaren Kurswechsel auf: "Die Menschen brauchen

keine Symbolpolitik an der Zapfsäule, sondern faire und verständliche Preise

beim Laden", betont Peckruhn. "Gerade jetzt, wo die Zahl der E-Fahrzeuge auf den

Straßen stetig wächst, ist es höchste Zeit, die richtigen Stellschrauben zu

drehen - im Interesse der Verbraucher und einer nachhaltigen, bezahlbaren

Mobilität."



