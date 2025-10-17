Börsenstart USA - 17.10. - Dow Jones stark +0,21 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.060,68 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: American Express +3,78 %, Travelers Companies +1,58 %, The Home Depot +1,30 %, Visa (A) +1,23 %, Johnson & Johnson +1,06 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -0,60 %, Caterpillar -0,54 %, JPMorgan Chase -0,42 %, Nike (B) -0,36 %, Amazon -0,23 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:51) bei 24.655,76 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Gilead Sciences +2,77 %, Datadog Registered (A) +2,40 %, Workday (A) +2,35 %, Warner Bros. Discovery (A) +1,75 %, Intuitive Surgical +1,67 %

Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -2,47 %, Arm Holdings -2,18 %, Diamondback Energy -1,76 %, Paccar -0,92 %, Broadcom -0,79 %

Der S&P 500 steht bei 6.628,31 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: Kenvue +7,47 %, American Express +3,78 %, Capital One Financial +3,46 %, Truist Financial Corporation +2,90 %, Gilead Sciences +2,77 %

Flop-Werte: State Street -5,82 %, Oracle -3,47 %, Newmont Corporation -3,43 %, Bank of New York Mellon -3,31 %, DoorDash Registered (A) -2,47 %