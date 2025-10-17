Kenvue Aktie auf Höhenflug - 17.10.2025

Die Kenvue Aktie konnte bisher um +7,57 % auf 13,038€ zulegen. Das sind +0,918 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Kenvue ist ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Pflegeprodukte mit bekannten Marken wie Tylenol und Listerine. Es konkurriert mit Procter & Gamble und Unilever und punktet durch starke Markenbekanntheit und Innovation.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Kenvue Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,66 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kenvue Aktie damit um -17,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Kenvue um -41,37 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

Kenvue Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,16 % 1 Monat -20,90 % 3 Monate -35,66 % 1 Jahr -39,71 %

Informationen zur Kenvue Aktie

Es gibt 2 Mrd. Kenvue Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,68 Mrd.EUR wert.

Kenvue Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kenvue Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kenvue Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.