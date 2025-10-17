    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf
    DZ BANK stuft BEIERSDORF AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Beiersdorf von 136 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der Marke Nivea navigiere der Konsumgüterhersteller durch raue See, schrieb Thomas Maul am Freitag vor dem Bericht für das dritte Jahresviertel. Im vierten Quartal erwartet er aber eine Wachstumsbeschleunigung./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 94,58EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thomas Maul
    Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


