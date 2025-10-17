    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    Auf gutem Weg für zusätzliche Ukraine-Milliarden

    Für Sie zusammengefasst
    • Westliche Länder planen Milliardenkredite für Ukraine.
    • Gespräche über Nutzung russischer Vermögen konstruktiv.
    • Merz will eingefrorenes Vermögen für Kredite nutzen.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die großen westlichen Industrieländer sind laut Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf einem guten Weg, der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Milliardenkredite zur Verfügung zu stellen. Es gebe zwar noch keinen Durchbruch, wie die eingefrorenen russischen Vermögen genau genutzt werden könnten, sagte der Vizekanzler am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. "Die Gespräche sind aber sehr konstruktiv und ich würde schon sagen, der politische Wille, dass man diesen Weg geht, der ist sehr deutlich geworden."

    Die EU-Finanzminister hätten allerdings die klare Erwartung, dass alle G7-Partner, also auch die USA, Japan und Kanada mitmachten, betonte Klingbeil. So könne ein klares Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gesendet werden, dass er den Krieg beenden müsse.

    Bundeskanzler Friedrich Merz will sich beim EU-Gipfel nächste Woche für die Nutzung des eingefrorenen russischen Vermögens für die Aufrüstung der Ukraine starkmachen. Er will das in Belgien eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank für zinsfreie Kredite in Höhe von insgesamt 140 Milliarden Euro nutzen. Russland hat die Pläne bereits als Diebstahl bezeichnet und mit Konsequenzen gedroht./tam/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
