ZWL Leipzig: 9,875 % Anleihe bis 2030 – Listing bis 21.10.2025!
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH präsentiert eine attraktive Investitionsmöglichkeit: Eine Anleihe mit 9,875 % Kupon, die ab 21. Oktober 2025 im Open Market der Deutschen Börse AG gehandelt wird.
- Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH emittiert eine neue Anleihe mit einem Kupon von 9,875 % und einem Volumen von 7,3 Mio. Euro, die am 21. Oktober 2025 in den Handel kommt.
- Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, vom 21. Oktober 2025 bis zum 21. Oktober 2030, und die Zinszahlungen erfolgen jährlich.
- Ein Teil des Emissionsvolumens stammt aus dem Umtausch bestehender Anleihen, wobei 1,685 Mio. Euro aus der Anleihe 2019/2025 und 5,171 Mio. Euro aus der Anleihe 2021/2026 kommen.
- Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners sowie von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
- Die Anleihe ist nicht nachrangig und nicht besichert, mit bestimmten Sonderkündigungsrechten für die Emittentin ab 2028.
- Der Börsenhandel findet im Open Market der Deutschen Börse AG statt, und die Anleihe ist durch einen von der CSSF genehmigten Prospekt geregelt.
