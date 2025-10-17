G42 informiert über den aktuellen Stand des Baus von Stargate UAE, dem Cluster für KI-Infrastruktur

ABU DHABI, VAE, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- G42 gab heute bedeutende Fortschritte beim Bau von Stargate UAE bekannt, einem 1-GW-Großcluster für KI-Infrastruktur, der von Khazna Data Centers, einem Unternehmen von G42, innerhalb des 5-GW-KI-Campus der Vereinigten Arabischen Emirate und der USA in Abu Dhabi entwickelt wird.

Stargate UAE wurde im Mai gemeinsam mit den globalen Partnern OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco und SoftBank angekündigt und hat unter der Leitung von Khazna rasch den Sprung vom Entwurf zur Umsetzung geschafft, was einen entscheidenden Schritt beim Aufbau der KI-Infrastruktur in den VAE darstellt. In enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern baut das Team die ersten 200 MW der 1-GW-Megainfrastruktur in einem beschleunigten Zeitplan. Ein Sprecher von G42 bestätigte, dass die Bauarbeiten bereits in vollem Gange sind und planmäßig bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2026 voranschreiten.

Khazna hat einen Design-to-Build-Ansatz gewählt, um einen nahtlosen Übergang vom Konzept zur Umsetzung zu gewährleisten. Die Planungs- und Konstruktionsarbeiten für Stargate UAE verlaufen nach Plan, wobei die Bauarbeiten im Bereich Tiefbau, Hochbau und Architektur bereits weit fortgeschritten sind. Auch die mechanischen, elektrischen und sanitären Anlagen werden derzeit fertiggestellt, und wichtige modulare Komponenten sind bereits in Produktion gegangen. Das Projekt hat die Beschaffung aller langlebigen Ausrüstungsgegenstände abgeschlossen und bereits die ersten Lieferungen mechanischer Systeme an den Standort erhalten, was die Stärke und Zuverlässigkeit der Lieferkette des Projekts unterstreicht.

Die Anlage wurde entwickelt, um die umfassendere Strategie der VAE zum Ausbau der nationalen KI-Infrastruktur zu unterstützen, und wird als Eckpfeiler des KI-Ökosystems des Landes dienen, wodurch die Vision von G42 vom „ Intelligence Grid " und letztlich einer KI-basierten Gesellschaft verwirklicht wird.

G42 ist eine Technologie-Holding, die weltweit führend in der Entwicklung visionärer künstlicher Intelligenz für eine bessere Zukunft ist. Das in Abu Dhabi gegründete und weltweit tätige Unternehmen G42 setzt sich branchenübergreifend für den Einsatz von KI zum Wohle der Menschen ein. Von der Molekularbiologie bis zur Erforschung des Weltraums und allem, was dazwischen liegt, realisiert G42 heute exponentielle Möglichkeiten.

Als eine der weltweit am schnellsten wachsenden hyperskalierten Rechenzentrumsplattformen ermöglicht Khazna Data Centers das Wachstum von künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Volkswirtschaften durch die Bereitstellung einer fortschrittlichen Infrastruktur mit beispielloser Energieeffizienz. Khazna ist führend in der Rechenzentrumstechnologie und entwickelt wegweisende Lösungen, die Innovation, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit vereinen. Khazna ermöglicht es Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, mit Rechenzentren, die für die hohen Anforderungen an die Rechenleistung ausgelegt sind, die für die KI-gestützten Anwendungen der nächsten Generation, die die Wirtschaft der Zukunft antreiben, unerlässlich sind.

