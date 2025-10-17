Devisen
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1681 US-Dollar
- Euro steigt auf 1,1681 US-Dollar Referenzkurs
- Dollar kostet jetzt 0,8560 Euro, leicht gesunken
- EZB legt neue Kurse für Pfund, Yen, Franken fest
Foto: Dylan Calluy - unsplash
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1681 (Donnerstag: 1,1649) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8560 (0,8584) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,86760) britische Pfund, 175,70 (176,23) japanische Yen und 0,9257 (0,9302) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
T-K-D schrieb 04.10.25, 20:40
Hallo,
für nächsten Montag habe ich nach meiner Chartanalyse folgende Scalpermarken zur Auswahl:
Relativ unwahrscheinlich:
1,1832-35
1,1799-80
Jetzt die wahrscheinlicheren Werte:
1,1767-68
1,1758-61
1,1749
1,1740
1,1722-25
1,1715
1,1711-12
1,1706-08
1,1700
1,1684
1,1678
1,1664-66 auch unwahrscheinlich
Wie man sehen kann sind diese Marken teilweise sehr nah zusammen, das ist nicht so schön für einen Scalper, jedoch ist das oftmals der Normalfall.
Viel besser wäre es auch, wenn diese Marken zueinander wesentlich größer wären.
Der Ansatz ist eigentlich antizyklisch, jedoch kann man diesen natürlich auch bei einem Retest, Kiss an Death entsprechend anwenden.
Der SL ist immer bei 3-5 Pips, ab oberhalb oder unterhalb dieser Marken.
So kann man auch eine Verlustserie von so einigen Fehlinvestitionen relativ gut verkraften.
Wichtig ist für mich auch immer, wo der Markt startet und wo wir morgens beim Handelsbeginn montags stehen!
Oftmals halten diese Marken mindestens einem Anlauf stand und man kann mit minimalem Gewinn raus gehen.
Ich erwarte das Tageshoch bzw. Tagestief innerhalb dieser Werte.
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man nicht im Niemandsland eine Position eingeht, ist mir schon oft passiert.
Grundsätzlich wichtig: Wenn wichtige Zahlen veröffentlicht werden, so sollte man vor diesen aus dem Markt gehen.
Schauen wir was der Montag bringt!
Viel Erfolg.
T-K-D
bruder_halblang schrieb 08.06.25, 09:16
Jetzt geht's also richtig los mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den USA. Den Anti-Trump-Demonstranten in Kalifornien wird die Nationalgarde auf den Hals gehetzt. Ich fürchte, dass das erst der Anfang eines Flächenbrand ist, der früher oder später die ganze USA erfassen wird. Seit Amtsantritt der Trump-Gruppe bin ich davon überzeugt, dass diese keine vier Jahre durchhalten wird. Aber die Kollateralschäden dürften maximal ausfallen ... Und für den Dollar bedeutet das eine starke Abwertung.
Obelix37 schrieb 17.04.25, 14:53
Eure Scheiss Werbung mit Ton nervt so dermassen!!!
