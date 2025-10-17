Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Continental
Tagesperformance: +8,27 %
Tagesperformance: +8,27 %
Platz 1
Performance 1M: -22,74 %
Performance 1M: -22,74 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,84 %
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 2
Performance 1M: -2,86 %
Performance 1M: -2,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger Kurse um 28,50 € als Kaufgelegenheit sehen und die Fundamentaldaten als solide bewerten, warnen andere vor der aktuellen Volatilität und bezeichnen die Aktie als riskant. Die Kursentwicklung zeigt einen Anstieg von 65% seit Jahresbeginn, was auf eine gewisse Stabilität hinweist, jedoch bleibt die Unsicherheit über die Marktbedingungen präsent.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Allianz
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 3
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 4
Performance 1M: -11,17 %
Performance 1M: -11,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Aspekte sind die strategische Fokussierung und die klare Führungsstruktur, während kritische Stimmen die Unsicherheit unter CEO Blume betonen. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, trotz eines leichten Anstiegs im E-Auto-Marktanteil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 5
Performance 1M: -7,62 %
Performance 1M: -7,62 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 6
Performance 1M: -4,57 %
Performance 1M: -4,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um 20% gefallen, beeinflusst durch negative Stimmungen im Bankensektor. Analysten sehen Kursziele bei 33 und 35 Euro, jedoch wird auf die Quartalszahlen am 6. November gewartet, um eine mögliche Erholung zu bewerten. Die UniCredit könnte Aktien verkaufen, um ihren Anteil unter 30% zu halten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 7
Performance 1M: +1,53 %
Performance 1M: +1,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie pendelt seit Wochen zwischen 50 und 55 Euro. Die Deutsche Bank senkte das Kursziel auf 70 Euro, bleibt aber bei "Buy". Anleger zeigen sich besorgt über die Absatzzahlen, während die Hoffnung auf zukünftige Kursgewinne bestehen bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 8
Performance 1M: -2,46 %
Performance 1M: -2,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, verstärkt durch eine Verkaufsempfehlung bei 37 Euro. Positiv wird das Joint Venture mit Carlyle im Lackgeschäft gesehen, das frisches Kapital bringen könnte. Gleichzeitig gibt es Sorgen über mögliche negative Auswirkungen geopolitischer Spannungen, insbesondere durch Trumps Zölle auf China.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 9
Performance 1M: +2,63 %
Performance 1M: +2,63 %
Brenntag
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 10
Performance 1M: -4,48 %
Performance 1M: -4,48 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 42,86%
|PUT: 57,14%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -14,29 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte