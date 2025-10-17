Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank

Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger Kurse um 28,50 € als Kaufgelegenheit sehen und die Fundamentaldaten als solide bewerten, warnen andere vor der aktuellen Volatilität und bezeichnen die Aktie als riskant. Die Kursentwicklung zeigt einen Anstieg von 65% seit Jahresbeginn, was auf eine gewisse Stabilität hinweist, jedoch bleibt die Unsicherheit über die Marktbedingungen präsent.