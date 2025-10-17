    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gemüter etwas beruhigt - Finanzwerte im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger zeigen sich optimistisch trotz Bankensorgen.
    • Dow Jones steigt um 0,50 % auf 46.183 Punkte.
    • Hoffnung auf Handelslösung zwischen USA und China.
    ROUNDUP/Aktien New York - Gemüter etwas beruhigt - Finanzwerte im Blick
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben am Freitag die jüngsten Warnsignale im Bankensektor die Anleger nicht mehr allzu sehr verunsichert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,50 Prozent auf 46.183 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,43 Prozent auf 24.763 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,35 Prozent auf 6.653 Punkte.

    Jüngst war die KI-Rally ins Stocken geraten, vor einer Woche dann verschärfte sich plötzlich wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China und am Vortag gab es schlechte Nachrichten von US-Regionalbanken. In diesem Umfeld hatten Investoren zeitweise dazu geneigt, Buchgewinne zu realisieren, nachdem KI-, Rüstungs- und Weltraumfantasie in diesem Jahr viele Tech- und Rüstungsaktien hatte stark steigen lassen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    42.333,43€
    Basispreis
    32,07
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.700,00€
    Basispreis
    29,62
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Donnerstag hatten Bedenken um US-Regionalbanken die Wall Street belastet. Mit Zions Bancorp und Western Alliance Bancorp hatten zwei Institute mitgeteilt, möglicherweise Opfer von Kreditbetrug im Zusammenhang mit notleidenden Immobilienfonds geworden zu sein. Das ließ bei Anlegern Sorgen über möglicherweise insgesamt zu laxe Kreditstandards kleinerer US-Banken aufkommen.

    Zions Bancorp und Western Alliance erholten sich am Freitag etwas von ihren Vortagesverlusten und notierten fast 6 beziehungsweise gut 4 Prozent höher. Experten mahnten, die Probleme nicht auf den gesamten Sektor zu extrapolieren.

    Andere Regionalbanken beruhigten vor dem Wochenende etwas die Gemüter. Truist Financial , Regions Financial und Fifth Third Bancorp berichteten über niedrigere Rückstellungen für Kreditausfälle als von Analysten erwartet. Ally Financial veröffentlichte starke Zahlen, die eine anhaltende Nachfrage nach Krediten für Autos erkennen ließen und Bedenken im Hinblick auf Verbraucher mit geringerem Einkommen etwas milderten. Die Kursgewinne der Institute bewegten sich zwischen 3 und 4,3 Prozent.

    Letztlich hoffen Investoren auch weiter auf eine Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt. Aussagen von Präsident Donald Trump sorgten für eine gewisse Beruhigung an den Märkten. Der neue Zollsatz auf China-Importe sei "nicht nachhaltig". Für die Wirtschaft sei das nicht tragfähig. Sein Plan könne aber dennoch aufgehen, wie er in einem Gespräch mit dem US-Fernsehsender Fox News betonte. Am Ende müsse es eine faire Vereinbarung geben.

    Im Dow freuten sich die Anleger von American Express über Kursgewinne von 4,4 Prozent, nachdem der Kreditkartenanbieter den Jahresausblick angehoben hatte./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur American Express Aktie

    Die American Express Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 291,2 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 16:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der American Express Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von American Express bezifferte sich zuletzt auf 203,89 Mrd..

    American Express zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Gemüter etwas beruhigt - Finanzwerte im Blick An den New Yorker Börsen haben am Freitag die jüngsten Warnsignale im Bankensektor die Anleger nicht mehr allzu sehr verunsichert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,50 Prozent auf 46.183 Punkte. Der technologielastige …