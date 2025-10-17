Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf kritische Chartentwicklungen und geopolitische Risiken hinweisen, sehen andere die aktuelle Kurslage (95 EUR) als Einstiegschance mit einem Ziel von 130 EUR bis Jahresende. Zudem werden positive Impulse durch Bundeswehraufträge und technologische Entwicklungen betont. Insgesamt bleibt die Stimmung angespannt, aber mit Potenzial.