Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 1
Performance 1M: -0,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf kritische Chartentwicklungen und geopolitische Risiken hinweisen, sehen andere die aktuelle Kurslage (95 EUR) als Einstiegschance mit einem Ziel von 130 EUR bis Jahresende. Zudem werden positive Impulse durch Bundeswehraufträge und technologische Entwicklungen betont. Insgesamt bleibt die Stimmung angespannt, aber mit Potenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 2
Performance 1M: -15,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IONOS Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu IONOS Group im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um X% gefallen und hat die 200-Tage-Linie erreicht, was als kritischer Punkt für eine mögliche Trendwende angesehen wird. Anleger hoffen auf eine Umkehr des Abwärtstrends, während externe Faktoren wie das Übernahmeangebot von Warburg Pincus Bedenken hervorrufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber IONOS Group eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 3
Performance 1M: +11,29 %
1&1
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 4
Performance 1M: -5,13 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 5
Performance 1M: +6,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, bedingt durch Umsatzverschiebungen und Währungseffekte. Der Auftragseingang fiel im Vergleich zum Vorjahr, was zu einer vorsichtigen Anpassung der Jahresziele führte. Dennoch betonen einige Anleger die langfristigen Wachstumstreiber im Bereich KI und neue Technologien.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 6
Performance 1M: +7,20 %
