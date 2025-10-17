    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bundesbankchef Nagel

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kein Handlungsbedarf beim Leitzins

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesbankchef Nagel sieht stabile Leitzinsen vor.
    • Inflationsrate im Euroraum bei etwa zwei Prozent.
    • Supermarktinflation bleibt problematisch für Verbraucher.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundesbankchef Joachim Nagel signalisiert vor der nächsten Sitzung der EZB weiterhin stabile Leitzinsen. "Geldpolitisch sehe ich gegenwärtig keinen Handlungsbedarf", sagte Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Die Inflationsraten im Euroraum hätten sich zuletzt bei etwa zwei Prozent eingependelt - auch wenn der Septemberwert für Deutschland etwas höher gewesen sei. "Aber das ändert insgesamt nichts am recht günstigen Inflationsbild", sagte Nagel.

    Mit Sorge blickt der Bundesbankchef allerdings auf die sogenannte Supermarktinflation. Dass der Preisanstieg bei Lebensmitteln hartnäckig hoch bleibe, treffe die Menschen im Alltag unmittelbar. "Deswegen müssen wir weiterhin bei dem Thema Inflation entsprechend wachsam bleiben", mahnte er.

    Zuletzt hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins im Euroraum mehrfach unverändert bei 2,0 Prozent gelassen. Als Grund gab sie ein geopolitisch unsicheres Umfeld unter anderem mit dem Zollstreit mit den USA an./tam/DP/jsl





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bundesbankchef Nagel Kein Handlungsbedarf beim Leitzins Bundesbankchef Joachim Nagel signalisiert vor der nächsten Sitzung der EZB weiterhin stabile Leitzinsen. "Geldpolitisch sehe ich gegenwärtig keinen Handlungsbedarf", sagte Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in …