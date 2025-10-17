JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter scheine bei den Anlegern erneut in Ungnade gefallen zu sein, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bedenken bezüglich der sogenannten optionalen Ausgaben wie etwa zusätzliche Fahrzeugausstattungen seien zwar berechtigt, aber übertrieben, insbesondere nach dem soliden Sommergeschäft. Die starke Position in Europa und das Potenzial für Marktanteilsgewinne in den USA untermauerten die soliden Wachstumsaussichten./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 74,50EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

