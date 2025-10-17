CEO-Frage geklärt: Das ist der neue Porsche-Chef

Nach fast einem Jahrzehnt an der Spitze von Porsche wird sich Oliver Blume künftig voll seinem Amt als Konzernchef von Volkswagen widmen. Als Nachfolger steht Michael Leiters bereit, ehemaliger CEO von McLaren und früherer Technikchef bei Ferrari. Leiters kennt Porsche aus seiner 13-jährigen Tätigkeit in Zuffenhausen und verfügt über enge Kontakte zum Porsche-Clan.

Der Sportwagenbauer kann einen Vollzeit-CEO dringend brauchen. Der deutsche Traditionskonzern steht mit dem Rücken zur Wand. In diesem Jahr musste bereits viermal die Gewinnprognose gesenkt werden, die Aktie hat seit ihrem Höchststand mehr als die Hälfte ihres Werts verloren und flog im September den DAX.