Michael Leiters übernimmt
CEO-Frage geklärt: Das ist der neue Porsche-Chef
Doppel-CEO Oliver Blume soll an der Porsche-Spitze abgelöst werden. Auf der Suche nach einem Nachfolger sind die Stuttgarter bei McLaren fündig geworden. Die Aktie ist schon Mal auf Erholungskurs.
- Oliver Blume wird als Porsche-CEO abgelöst.
- Michael Leiters, Ex-McLaren-Chef, wird Nachfolger.
- Porsche kämpft mit Absatzrückgang und Gewinnprognosen.
Nach fast einem Jahrzehnt an der Spitze von Porsche wird sich Oliver Blume künftig voll seinem Amt als Konzernchef von Volkswagen widmen. Als Nachfolger steht Michael Leiters bereit, ehemaliger CEO von McLaren und früherer Technikchef bei Ferrari. Leiters kennt Porsche aus seiner 13-jährigen Tätigkeit in Zuffenhausen und verfügt über enge Kontakte zum Porsche-Clan.
Der Sportwagenbauer kann einen Vollzeit-CEO dringend brauchen. Der deutsche Traditionskonzern steht mit dem Rücken zur Wand. In diesem Jahr musste bereits viermal die Gewinnprognose gesenkt werden, die Aktie hat seit ihrem Höchststand mehr als die Hälfte ihres Werts verloren und flog im September den DAX.
Der Absatz brach in den ersten neun Monaten um 6 Prozent auf 212.509 Fahrzeuge ein, in China sogar um 26 Prozent. Blume begründete die Schwäche mit dem Zusammenbruch des Luxussegments in China, gestiegenen Zöllen in den USA und der Dollarentwicklung. Zusätzlich erfordert die Elektro-Offensive Anpassungen, die kurzfristig hohe Abschreibungen nach sich ziehen.
Michael Leiters steht nun vor der Mammutaufgabe, Porsche wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Der 55-Jährige konnte McLaren nach der Pandemie stabilisieren, die Erlöse stiegen im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent und der operative Gewinn kehrte in den positiven Bereich zurück. Bei Porsche muss er nicht nur das Modellportfolio optimieren, sondern auch den Sparkurs verschärfen und das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Erste Gespräche mit dem Betriebsrat laufen bereits.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion