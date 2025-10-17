Avathon führt Autonomy for Aerospace Operations ein

PLEASANTON, Kalifornien, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Avathon gab heute die Einführung von „Autonomy for Aerospace Operations" bekannt, einer einheitlichen KI- und Wissensplattform, die Daten aus den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Wartung miteinander verknüpft, um eine koordinierte Entscheidungsfindung über den gesamten Lebenszyklus der Luft- und Raumfahrt hinweg zu ermöglichen.

Autonomie hat sich vom Cockpit auf die Fabrikhalle, den Hangar und die Lieferkette ausgeweitet und damit den Betrieb in der Luft- und Raumfahrt verändert.

Durch die Integration von Erkenntnissen aus den Bereichen Produktionsqualität, Stücklisten (BOM), Lieferantenbeschaffung, Teileverfügbarkeit und Personalkapazitäten ermöglicht die Plattform Unternehmen die Synchronisierung von Fertigungs- und Logistikentscheidungen mit Wartungs- und Reparaturarbeiten während des Betriebs. Dadurch werden Flugausfälle (AOG) reduziert, Durchsatz und Qualität verbessert und die Einsatzbereitschaft der Flotte gestärkt.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie sieht sich einem zunehmenden operativen Druck ausgesetzt. Fluggesellschaften und Betreiber müssen alternde Flotten instand halten und gleichzeitig komplexe Netzwerkreparaturen durchführen; OEMs müssen ihre Produktion skalieren und dabei kompromisslose Qualitätsstandards einhalten; und die Lieferketten werden durch schwindende Fertigungsquellen und Materialengpässe (DMSMS), lange Vorlaufzeiten und geopolitische oder handelsbedingte Beschaffungsbeschränkungen belastet.

Gleichzeitig führen Technikerengpässe und Pensionierungen zu kritischen Lücken in den Wartungsteams, was sowohl die Einhaltung von Zeitplänen als auch die Verfügbarkeit von Anlagen gefährdet.

Dieser Druck wird durch die Diskrepanz zwischen dem Lebenszyklus von Flugzeugen und dem Lebenszyklus von Komponenten noch verstärkt, was eine kontinuierliche Neugestaltung von Ersatzteilen, eine strategische Positionierung und die Koordination der Lieferkette erforderlich macht. Angesichts des prognostizierten weltweiten Bedarfs von über 700.000 neuen Wartungstechnikern bis 2043 – und einem Mangel von 50.000 Technikern in den USA in nur zwei Jahren – sowie einer Komponentenwechselrate von 5 bis 10 Jahren müssen Luft- und Raumfahrtunternehmen intelligente, autonome Betriebsabläufe einführen, um die Produktionseffizienz, die Einsatzbereitschaft der Flotte und die Zuverlässigkeit des Netzwerks aufrechtzuerhalten.