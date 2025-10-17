Österreicher gewinnen Goldene Eule beim Europäischen Trainingspreis 2025
Wien/München (ots) - Innovative Lernplattform für Fachtrainer:innen aus
Österreich überzeugt Jury in der Kategorie "Tools"
Der trainerKlub wurde beim Europäischen Trainingspreis 2025 des BDVT e.V. mit
der Goldenen Eule in der Kategorie "Tools" ausgezeichnet.
Die Plattform von Sabine Prohaska und Harald Karrer vernetzt firmeninterne
Fachtrainer:innen mit praxisnahen Lernangeboten.
Der trainerKlub bietet kompakte Learning Nuggets, Live-Webinare, ein
Austauschforum und digitale Weiterbildungsnachweise in einer App.
Ziel ist es, jene im Unternehmen zu stärken, die Wissen und Know-how an andere
weitergeben - etwa Fachtrainer:innen, Mentor:innen oder
Lehrlingsausbilder:innen.
"Die Auszeichnung zeigt, dass unser Engagement europaweit Anerkennung findet",
sagt Sabine Prohaska .
"Der Preis bestärkt uns, den trainerKlub weiterzuentwickeln - etwa durch
KI-gestützte Lernpfade", ergänzt Harald Karrer .
Der Europäische Trainingspreis würdigt innovative Lernprojekte mit messbarem
Praxiserfolg.
Mehr Informationen: https://www.trainerklub.com
Pressekontakt:
trainerKlub - Vernetzen. Weiterbilden. Wirksam trainieren.
Sabine Prohaska & Harald Karrer
Telefon: +43(0)664 425 25 69
E-Mail: mailto:info@trainerklub.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181256/6140061
OTS: ARGE trainerKlub
