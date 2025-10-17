Österreicher gewinnen Goldene Eule beim Europäischen Trainingspreis 2025

Wien/München (ots) - Innovative Lernplattform für Fachtrainer:innen aus

Österreich überzeugt Jury in der Kategorie "Tools"



Der trainerKlub wurde beim Europäischen Trainingspreis 2025 des BDVT e.V. mit

der Goldenen Eule in der Kategorie "Tools" ausgezeichnet.



Die Plattform von Sabine Prohaska und Harald Karrer vernetzt firmeninterne

Fachtrainer:innen mit praxisnahen Lernangeboten.





Der trainerKlub bietet kompakte Learning Nuggets, Live-Webinare, ein

Austauschforum und digitale Weiterbildungsnachweise in einer App.



Ziel ist es, jene im Unternehmen zu stärken, die Wissen und Know-how an andere

weitergeben - etwa Fachtrainer:innen, Mentor:innen oder

Lehrlingsausbilder:innen.



"Die Auszeichnung zeigt, dass unser Engagement europaweit Anerkennung findet",

sagt Sabine Prohaska .



"Der Preis bestärkt uns, den trainerKlub weiterzuentwickeln - etwa durch

KI-gestützte Lernpfade", ergänzt Harald Karrer .



Der Europäische Trainingspreis würdigt innovative Lernprojekte mit messbarem

Praxiserfolg.



Mehr Informationen: https://www.trainerklub.com



Pressekontakt:



trainerKlub - Vernetzen. Weiterbilden. Wirksam trainieren.

Sabine Prohaska & Harald Karrer

Telefon: +43(0)664 425 25 69

E-Mail: mailto:info@trainerklub.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181256/6140061

OTS: ARGE trainerKlub







