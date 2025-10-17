    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Österreicher gewinnen Goldene Eule beim Europäischen Trainingspreis 2025

    Wien/München (ots) - Innovative Lernplattform für Fachtrainer:innen aus
    Österreich überzeugt Jury in der Kategorie "Tools"

    Der trainerKlub wurde beim Europäischen Trainingspreis 2025 des BDVT e.V. mit
    der Goldenen Eule in der Kategorie "Tools" ausgezeichnet.

    Die Plattform von Sabine Prohaska und Harald Karrer vernetzt firmeninterne
    Fachtrainer:innen mit praxisnahen Lernangeboten.

    Der trainerKlub bietet kompakte Learning Nuggets, Live-Webinare, ein
    Austauschforum und digitale Weiterbildungsnachweise in einer App.

    Ziel ist es, jene im Unternehmen zu stärken, die Wissen und Know-how an andere
    weitergeben - etwa Fachtrainer:innen, Mentor:innen oder
    Lehrlingsausbilder:innen.

    "Die Auszeichnung zeigt, dass unser Engagement europaweit Anerkennung findet",
    sagt Sabine Prohaska .

    "Der Preis bestärkt uns, den trainerKlub weiterzuentwickeln - etwa durch
    KI-gestützte Lernpfade", ergänzt Harald Karrer .

    Der Europäische Trainingspreis würdigt innovative Lernprojekte mit messbarem
    Praxiserfolg.

    Mehr Informationen: https://www.trainerklub.com

    Pressekontakt:

    trainerKlub - Vernetzen. Weiterbilden. Wirksam trainieren.
    Sabine Prohaska & Harald Karrer
    Telefon: +43(0)664 425 25 69
    E-Mail: mailto:info@trainerklub.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181256/6140061
    OTS: ARGE trainerKlub




