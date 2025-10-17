    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Eckdaten für das dritte Quartal und der Senkung des 2025er-Ausblicks dürften die Konsensschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) im Schnitt um drei bis vier Prozent sinken, schrieb Analyst Craig McDowell am Freitag nach der Zahlenveröffentlichung des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie./rob/ajx/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:50 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 12,98EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 16:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Craig McDowell
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 13,40
    Kursziel alt: 13,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,40, was eine Steigerung von +3,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Eckdaten für das dritte Quartal und der Senkung des 2025er-Ausblicks dürften die …