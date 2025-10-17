Devisen
Eurokurs gibt etwas nach
- Euro verliert Gewinne, sinkt auf 1,1670 US-Dollar.
- Inflationsrate in Eurozone steigt leicht auf 2,2 %.
- Bundesbankchef sieht keinen Handlungsbedarf bei Zinsen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag anfängliche Gewinne abgegeben und ist unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1670 US-Dollar. Zuvor war der Euro noch bis auf 1,1728 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1681 (Donnerstag: 1,1649) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8560 (0,8584) Euro.
Zunächst hatte die Verunsicherung in den USA den Euro noch gestützt. Probleme einiger Regionalbanken hatten den Dollar belastet. Zudem lastet der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China auf dem Dollar. Im Vergleich zum Wochenstart legte der Euro daher merklich zu. Am Montag hatte der Euro lediglich 1,1550 Dollar gekostet. Die leichte Erholung des Dollar im Tagesverlauf begründeten Händler mit Gewinnmitnahmen.
Die in der Eurozone veröffentlichen Verbraucherpreise bewegten den Markt kaum. Die Jahresinflationsrate ist im September leicht auf 2,2 Prozent gestiegen. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Allerdings ist die Kernrate etwas höher als erwartet ausgefallen. Bei dieser werden schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmitteln herausgerechnet. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.
Bundesbankchef Joachim Nagel signalisiert vor der nächsten Sitzung der EZB weiterhin stabile Leitzinsen. "Geldpolitisch sehe ich gegenwärtig keinen Handlungsbedarf", sagte er am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Nagel sprach von einem "recht günstigen Inflationsbild".
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,86760) britische Pfund, 175,70 (176,23) japanische Yen und 0,9257 (0,9302) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg zeitweise auf einen Rekordwert von 4.380 Dollar. Zuletzt fiel der Preis auf 4236 Dollar. Das waren 85 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was sollen hier eigentlich die ganzen Untergangszenarien im Forum? Die Kurse steigen nun mal nicht, weil die Welt vorm Untergang steht sondern weil (lediglich) diverse Zentralbanken ihre Dollarreserven in Gold umtauschen. Daher, freut Euch doch lieber und müllt das Forum nicht zu.
Ob Wahnsinn oder nicht. Überkauft oder Überverkauft gibt es bei Gold nicht. Da gibt es keine Finanzkennzahlen wie bei einem Unternehmen. Gold produziert nichts, es gibt weder KGV noch KBV. Es ist die reine Angst und Panik die den Goldpreis treibt. Und das ist erst der Anfang. Wir leben in gefährlichen Zeiten.
In meinen Augen laufen wir jetzt gerade die 4."Unterwelle" der 3.Upwelle nach oben an...