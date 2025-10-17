    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIE IM FOKUS

    Gekappte Jahresziele schocken Aixtron-Anleger nur kurz

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron senkt Jahresprognose, Aktien fallen kurzzeitig.
    • Unterstützung bei 11,68 Euro stabilisiert die Papiere.
    • Unternehmenschef bleibt optimistisch für 2025.
    AKTIE IM FOKUS - Gekappte Jahresziele schocken Aixtron-Anleger nur kurz
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine gesenkte Jahresprognose von Aixtron hat die Anleger des Anlagenbauers am Freitag nur kurz verschreckt. Die Papiere waren in einer ersten Reaktion um fast 13 Prozent auf 11,68 Euro abgesackt. Dort trafen sie auf markante Zwischentiefs von Anfang Juni und Anfang September, die sich als wichtige Unterstützungen erwiesen. Damit erholten sich die Titel schnell wieder.

    Zuletzt notierten die Aktien von Aixtron 2,7 Prozent im Minus bei 13 Euro, was dem Niveau von kurz vor der Bekanntgabe der Prognosesenkung entsprach. Der Index der mittelgroßen Werte MDax verlor mehr als ein Prozent.

    Wegen einer langsameren Marktbelebung als erhofft verringerte Aixtron seine Jahresziele für den Umsatz und die operative Gewinnmarge. Zudem veröffentlichte der Anlagenbauer Eckdaten für das dritte Quartal. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan. Zusammen mit der Senkung des 2025er-Ausblicks dürften die Markterwartungen für das diesjährige operative Ergebnis im Schnitt um drei bis vier Prozent sinken.

    Diese Gewinnwarnung könnte nun jedoch dazu führen, dass auch die Markterwartungen für das kommende Jahr zurechtgerückt werden, fuhr McDowell fort. Und für 2026 werde mit einer Trendwende bei der Profitabilität nach oben gerechnet.

    Auch Unternehmenschef Felix Grawert ist zuversichtlich: "Das dritte Quartal 2025 wurde durch Volumenverschiebungen und Wechselkurseffekte negativ beeinflusst, die sich jedoch nur begrenzt auf unser Gesamtjahresergebnis auswirken. Abgesehen von den negativen Währungseffekten liegen wir hinsichtlich unserer operativen Kennzahlen für das Gesamtjahr 2025 im Plan."/la/ajx/he

    AIXTRON

    -2,07 %
    -6,28 %
    +7,27 %
    -16,05 %
    -9,60 %
    -46,50 %
    +15,52 %
    +158,16 %
    +114,39 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 29.584 auf Ariva Indikation (17. Oktober 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -0,27 %/+53,43 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
