Bundesbankpräsident Nagel
Goldreserven bleiben in den USA
- Bundesbank verkauft Goldreserven nicht, bleibt stabil.
- Gold bleibt Vertrauensanker, keine Verkaufspläne.
- Regelmäßige Inspektionen der US-Lagerbestände.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bundesbank will deutsche Goldreserven trotz des hohen Goldpreises nicht verkaufen und in den USA belassen. "Gold bleibt ein Vertrauensanker und deswegen wird sich an dieser Position der Bundesbank nichts ändern, auch wenn der Goldpreis sich so entwickelt hat, wie er hat", sagte Bundesbankchef Joachim Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington.
Es gebe auch keinen Grund zur Sorge um die bei der US-Notenbank Fed in New York gelagerten Reserven, betonte er. Die Bundesbank führe regelmäßig Inspektionen durch und nehme Stichproben. "Es ist vorhanden, es ist echt und es ist in vollständiger Übereinstimmung mit dem, was wir in unseren Büchern haben." Es sei auch eine Frage der Risikostreuung, das deutsche Gold an unterschiedlichen Standorten zu lagern.
Der Goldpreis ist seit Wochen im Höhenflug und knackt Rekorde. Im Jahresverlauf zog er inzwischen um 67 Prozent an. Ein Grund für den starken Anstieg ist, dass Gold bei vielen Investoren als sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit und hoher Staatsverschuldung gilt. Zudem gilt die Spekulation auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA als wichtiger Treiber./tam/DP/jsl
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was sollen hier eigentlich die ganzen Untergangszenarien im Forum? Die Kurse steigen nun mal nicht, weil die Welt vorm Untergang steht sondern weil (lediglich) diverse Zentralbanken ihre Dollarreserven in Gold umtauschen. Daher, freut Euch doch lieber und müllt das Forum nicht zu.
Ob Wahnsinn oder nicht. Überkauft oder Überverkauft gibt es bei Gold nicht. Da gibt es keine Finanzkennzahlen wie bei einem Unternehmen. Gold produziert nichts, es gibt weder KGV noch KBV. Es ist die reine Angst und Panik die den Goldpreis treibt. Und das ist erst der Anfang. Wir leben in gefährlichen Zeiten.
In meinen Augen laufen wir jetzt gerade die 4."Unterwelle" der 3.Upwelle nach oben an...