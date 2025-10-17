Feierliche Eröffnung der DAGOLD-Fabrik ebnet den Weg für Wachstum

TIANJIN, China, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf das starke Wachstum der Märkte für Elektrofahrräder weltweit positioniert sich DAHON Tech (Aktiencode: 02543.HK) strategisch neu und geht eine starke Allianz mit der Golden Wheel Group ein, um das neue Unternehmen DAGOLD Technology zu gründen. Am 16. Oktober fand in der Fabrik in Tianjin (China) die Eröffnungsfeier statt.

Die neue Produktionsstätte verschafft DAHON regionale Kostenvorteile, um die Produktionskapazität für Einstiegsmodelle zu erweitern. Dadurch können die Geschäftsteams eine breitere Produktpalette anbieten, um das Wachstum in Schwellenländern voranzutreiben und die Bedürfnisse von Verbrauchern auf verschiedenen Ebenen zu erfüllen.

Bei der Feier hielt Dr. David T. Hon, Gründer und CEO von DAHON , eine inspirierende Rede.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für DAHON , der uns bei der Expansion unserer Kapazitäten einen großen Schritt voranbringt. Durch unsere Partnerschaft mit Golden Wheel werden wir die Stärken Tianjins im Bereich der Fertigung nutzen, um die Anwendung der DAHON-V-Technologie voranzutreiben. So bieten wir leichtere, schnellere und intelligentere Mobilitätslösungen zu einem höheren Wert und zu erschwinglichen Preisen und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur globalen grünen Mobilitätsbranche."

Produktinnovation und Marktexpansion

Ausgestattet mit erstklassigen Anlagen und einem sehr erfahrenen Forschungs- und Entwicklungsteam führender Fahrrad- und E-Bike-Hersteller, ist die DAGOLD Factory darauf ausgelegt, Innovation und Premiumqualität zu gewährleisten.

Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen gehört die Auftragsabwicklung für DAHON und Golden Wheel, wobei der Fokus auf fünf Hauptserien gerichtet ist: Elektromotorräder, elektrische Dreiräder, E-Falträder, E-Bikes und Elektroroller.

Gemeinsame Nutzung von Technologien und intelligentes Wachstum

In den letzten zwei Jahren hat DAHON das Wachstum seines gesamten Fahrradsortiments durch die Einführung der DAHON-V-Technologie beschleunigt. Im Rahmen seiner Strategie „Sharing 360" hat DAHON seine Marke bereits an 16 Unternehmen lizenziert und 18 Branchenpartnern patentierte Komponenten zur Verfügung gestellt, wodurch eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen und gegenseitige Vorteile erreicht wurden.

Das Debüt von DAHON an der Hongkonger Börse zeigte das Engagement des Unternehmens, höhere Standards für Qualität und Zuverlässigkeit zu setzen, und zog zahlreiche neue strategische Partner an. Die DAGOLD Factory zeigt die Anstrengungen von DAHON, die Produktionskapazitäten zu erweitern, die Produktpalette zu diversifizieren und die globale Präsenz zu stärken.

Aussicht auf eine glänzende Zukunft

Mit Blick auf die Zukunft wird DAHON seine Kernprinzipien Innovation, Zusammenarbeit und gemeinsamer Erfolg beibehalten und mit globalen Partnern eine grünere, intelligentere und dynamischere Zukunft für die Mobilität schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: marketing@dahon.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2798075/DSC9465_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2798073/DSC9168.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2798074/DSC9417.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2798275/image_836646_33516997.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2798276/image_836646_33517013.jpg

