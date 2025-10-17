Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.244,33USD pro Feinunze und notiert damit -1,89 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,91USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,41 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,98USD und verzeichnet ein Minus von -0,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,91USD und verzeichnet ein Minus von -0,07 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.511,50 USD -5,50 % Platin 1.624,50 USD -4,72 % Kupfer London Rolling 10.551,95 USD -0,28 % Aluminium 2.778,25 PKT -0,83 % Erdgas 3,000 USD +2,98 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -5,50 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.10.25, 17:29 Uhr.