Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.244,33USD pro Feinunze und notiert damit -1,89 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,91USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,41 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,98USD und verzeichnet ein Minus von -0,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,91USD und verzeichnet ein Minus von -0,07 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.511,50USD
|-5,50 %
|Platin
|1.624,50USD
|-4,72 %
|Kupfer London Rolling
|10.551,95USD
|-0,28 %
|Aluminium
|2.778,25PKT
|-0,83 %
|Erdgas
|3,000USD
|+2,98 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -5,50 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.10.25, 17:29 Uhr.