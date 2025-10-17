Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,32 Prozent auf 129,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,58 Prozent.

Zunächst hatte die Verunsicherung an den Finanzmärkten die Anleihen noch gestützt. Probleme einiger Regionalbanken sorgten für Nervosität. Hinzu kommt der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China. Im Vergleich zum Wochenstart legte der Bund-Future merklich zu. Die leichte Erholung des Dollar im Tagesverlauf begründeten Händler mit Gewinnmitnahmen.