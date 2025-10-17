    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 20. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück: PK beim Rückversicherertreffen 12:00
    • Atos: Q3-Umsatz um 17:45, BHP Produktionsbericht 23:30
    • China: BIP, Einzelhandel, Industrieproduktion um 04:00

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden 17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz
    23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht

    USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen

    DEU: TKMS AG & Co. KgaA (Marinesparte von Thyssenkrupp) - Erstnotierung im Prime Standard

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q3/25
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25
    04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25
    04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25
    08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 8/25
    10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 EUR: Bauproduktion 8/25
    16:00 USA: Frühindikator 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE + 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi






