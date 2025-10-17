    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    "hart aber fair" / am Montag, 20. Oktober, 21

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    00 Uhr, live aus Köln (FOTO)

    München (ots) - Moderation: Louis Klamroth

    Das Thema: "Alles wird teurer - was tun gegen die steigenden Preise?"

    Die Gäste:

    Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    25,29€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,61€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jan van Aken (Die Linke,Parteivorsitzender)

    Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie
    günstig kocht)

    Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)

    Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)

    Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der "Zeit")

    Direkt nach der Supermarkt-Doku: Fleisch, Obst und Schokolade werden immer
    teurer. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen vier Jahren um rund 30
    Prozent in die Höhe geschossen. Aber nicht nur die Preise für Nahrungsmittel
    sind gestiegen, auch die für Dienstleistungen. Wer kann sich das noch leisten?
    Welche Verantwortung trägt der Einzelhandel für diese Teuerung? Und was muss die
    Politik gegen die Inflation unternehmen?

    So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail
    hartaberfair@wdr.de , Homepage: http://www.hartaberfair.de

    Pressekontakt:

    Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
    Pressekontakt:
    Dr. Lars Jacob,
    ARD-Programmdirektion, Presse und Information
    Tel.: 089/558944-898
    E-Mail: lars.jacob@ard.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6140104
    OTS: ARD Das Erste


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    "hart aber fair" / am Montag, 20. Oktober, 21 00 Uhr, live aus Köln (FOTO) Moderation: Louis Klamroth Das Thema: "Alles wird teurer - was tun gegen die steigenden Preise?" Die Gäste: Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern) Jan van Aken (Die Linke,Parteivorsitzender) Jennifer Kuschel …