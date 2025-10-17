00 Uhr, live aus Köln (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: "Alles wird teurer - was tun gegen die steigenden Preise?"



Die Gäste:



Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)





Jan van Aken (Die Linke,Parteivorsitzender)Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie siegünstig kocht)Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der "Zeit")Direkt nach der Supermarkt-Doku: Fleisch, Obst und Schokolade werden immerteurer. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen vier Jahren um rund 30Prozent in die Höhe geschossen. Aber nicht nur die Preise für Nahrungsmittelsind gestiegen, auch die für Dienstleistungen. Wer kann sich das noch leisten?Welche Verantwortung trägt der Einzelhandel für diese Teuerung? Und was muss diePolitik gegen die Inflation unternehmen?