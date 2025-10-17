"hart aber fair" / am Montag, 20. Oktober, 21
00 Uhr, live aus Köln (FOTO)
München (ots) - Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: "Alles wird teurer - was tun gegen die steigenden Preise?"
Die Gäste:
Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)
Das Thema: "Alles wird teurer - was tun gegen die steigenden Preise?"
Die Gäste:
Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)
Jan van Aken (Die Linke,Parteivorsitzender)
Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie
günstig kocht)
Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)
Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)
Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der "Zeit")
Direkt nach der Supermarkt-Doku: Fleisch, Obst und Schokolade werden immer
teurer. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen vier Jahren um rund 30
Prozent in die Höhe geschossen. Aber nicht nur die Preise für Nahrungsmittel
sind gestiegen, auch die für Dienstleistungen. Wer kann sich das noch leisten?
Welche Verantwortung trägt der Einzelhandel für diese Teuerung? Und was muss die
Politik gegen die Inflation unternehmen?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail
hartaberfair@wdr.de , Homepage: http://www.hartaberfair.de
Pressekontakt:
Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Presse und Information
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6140104
OTS: ARD Das Erste
