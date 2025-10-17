KMU und non-Profit voranbringen
ISO-Gruppe und Diamant Software starten Partnerschaft (FOTO)
Bielefeld (ots) - Die ISO-Gruppe und Diamant Software bündeln ihre Kräfte, um
die Digitalisierung von KMU und Non-Profit-Organisationen gezielt
voranzutreiben. Mit ihrer neuen Partnerschaft setzen beide Unternehmen ein
klares Zeichen: Zukunftsfähige Geschäftsprozesse brauchen starke
Technologiepartner. Während Diamant Software für intelligente Lösungen im
Rechnungswesen und Controlling steht, bringt die ISO-Gruppe umfassende
IT-Expertise in Bereichen wie Hosting, KI-gestützte Digitalisierung und
Softwareentwicklung ein.
Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Bereich Rechnungswesen und Controlling zählt
Diamant Software zu den etablierten Anbietern intelligenter Software-Lösungen
für anspruchsvolle Finanzprozesse. Die Kombination aus fachlicher und
technologischer Expertise, anwenderorientierter Entwicklung und Fokus auf
digitale Effizienz machen das Unternehmen zu einem zukunftsweisenden und
verlässlichen Partner für die Weiterentwicklung moderner Geschäftsprozesse.
Die ISO-Gruppe ergänzt dieses Profil mit ihrer breiten technologischen Expertise
in Bereichen wie Hosting und der Digitalisierung durch KI. Zahlreiche nationale
und internationale Kunden vertrauen auf die Software-Lösungen und IT Services
der ISO, darunter Flughäfen, Einrichtungen der Öffentlichen Verwaltung, die
verarbeitende Industrie, Medizintechnik und Personaldienstleistungen. An
mehreren Standorten in Deutschland sowie international steht die
Unternehmensgruppe für exzellentes Projektmanagement, hohe Prozessqualität und
zertifizierte Software-Entwicklung.
Die Partnerschaft zwischen der ISO-Gruppe und Diamant Software steht für:
- Technologische Exzellenz durch integrierte Lösungen
- Praxisnahe Digitalisierung von Geschäftsprozessen
- Kundennähe und Umsetzungskompetenz auch bei komplexen Anforderungen
Ein besonderer Mehrwert für Kunden liegt dabei im sicheren Cloud-Betrieb:
Hierbei übernimmt die ISO-Gruppe die Verantwortung für den gesamten
Software-Betrieb, die Systemadministration sowie den IT Support und trägt damit
maßgeblich zur spürbaren Entlastung ihrer Kunden bei. Diese können sich auf ihr
Tagesgeschäft im Rechnungswesen und Controlling konzentrieren, während ihre
Software-Lösung, Diamant/4, stets auf aktuellem Stand ist und in sicherem
Betrieb läuft.
Britta Glatzel, Partnermanagerin der Diamant Software GmbH: "Mit der ISO-Gruppe
haben wir einen starken Partner und erfahrenen Digitalisierungsexperten
gewonnen, der unser Netzwerk ideal ergänzt. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam innovative Lösungen mit echtem Mehrwert für
unsere Kunden zu schaffen."
Michael Blank, Bereichsleiter Projekt Innovationen der ISO Software Systeme
GmbH: "Ich bin froh und glücklich, Diamant Software als neuen Partner gewonnen
zu haben. Für uns ist die erfolgreiche Zusammenarbeit der Startpunkt für
zahlreiche gemeinsame Projekte zur Digitalisierung im Mittelstand und im
Non-Profit-Bereich."
Über die ISO-Gruppe
Seit der Gründung im Jahr 1979 hat sich die ISO-Gruppe als zukunftsorientierter
und zuverlässiger Partner in der IT-Welt etabliert und ist heute ein
internationaler IT-Dienstleister. Die ISO-Gruppe vereint unter ihrem Dach
mehrere starke und innovative Unternehmen, die mit unterschiedlichen
Technologien in vielfältigen Geschäftsfeldern tätig sind: von Luftfahrt und
Automatisierung über Medizintechnik und Touristik bis hin zur Öffentlichen
Verwaltung und Datenqualität.
Mit weltweit über 300 Kunden, rund 700 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 160
Mio. Euro (2024) ist die ISO-Gruppe an mehreren Standorten in Deutschland sowie
in Österreich, Polen und Kanada vertreten.
Die Unternehmen der ISO-Gruppe - ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions
GmbH, ISO Professional Services GmbH und ISO Public Services GmbH mit ihren
Standorten in Nürnberg, Frankfurt am Main und München - sind nach DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert und unterstützen die UN Global Charta.
Weitere Informationen: https://www.iso-gruppe.com
Pressekontakt:
Marco Maritschnigg
+49 521 94260-810
mailto:marketing@diamant-software.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43285/6140107
OTS: Diamant Software GmbH
