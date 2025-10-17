ISO-Gruppe und Diamant Software starten Partnerschaft (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die ISO-Gruppe und Diamant Software bündeln ihre Kräfte, um

die Digitalisierung von KMU und Non-Profit-Organisationen gezielt

voranzutreiben. Mit ihrer neuen Partnerschaft setzen beide Unternehmen ein

klares Zeichen: Zukunftsfähige Geschäftsprozesse brauchen starke

Technologiepartner. Während Diamant Software für intelligente Lösungen im

Rechnungswesen und Controlling steht, bringt die ISO-Gruppe umfassende

IT-Expertise in Bereichen wie Hosting, KI-gestützte Digitalisierung und

Softwareentwicklung ein.



Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Bereich Rechnungswesen und Controlling zählt

Diamant Software zu den etablierten Anbietern intelligenter Software-Lösungen

für anspruchsvolle Finanzprozesse. Die Kombination aus fachlicher und

technologischer Expertise, anwenderorientierter Entwicklung und Fokus auf

digitale Effizienz machen das Unternehmen zu einem zukunftsweisenden und

verlässlichen Partner für die Weiterentwicklung moderner Geschäftsprozesse.





Die ISO-Gruppe ergänzt dieses Profil mit ihrer breiten technologischen Expertise

in Bereichen wie Hosting und der Digitalisierung durch KI. Zahlreiche nationale

und internationale Kunden vertrauen auf die Software-Lösungen und IT Services

der ISO, darunter Flughäfen, Einrichtungen der Öffentlichen Verwaltung, die

verarbeitende Industrie, Medizintechnik und Personaldienstleistungen. An

mehreren Standorten in Deutschland sowie international steht die

Unternehmensgruppe für exzellentes Projektmanagement, hohe Prozessqualität und

zertifizierte Software-Entwicklung.



Die Partnerschaft zwischen der ISO-Gruppe und Diamant Software steht für:



- Technologische Exzellenz durch integrierte Lösungen

- Praxisnahe Digitalisierung von Geschäftsprozessen

- Kundennähe und Umsetzungskompetenz auch bei komplexen Anforderungen



Ein besonderer Mehrwert für Kunden liegt dabei im sicheren Cloud-Betrieb:

Hierbei übernimmt die ISO-Gruppe die Verantwortung für den gesamten

Software-Betrieb, die Systemadministration sowie den IT Support und trägt damit

maßgeblich zur spürbaren Entlastung ihrer Kunden bei. Diese können sich auf ihr

Tagesgeschäft im Rechnungswesen und Controlling konzentrieren, während ihre

Software-Lösung, Diamant/4, stets auf aktuellem Stand ist und in sicherem

Betrieb läuft.



Britta Glatzel, Partnermanagerin der Diamant Software GmbH: "Mit der ISO-Gruppe

haben wir einen starken Partner und erfahrenen Digitalisierungsexperten

gewonnen, der unser Netzwerk ideal ergänzt. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam innovative Lösungen mit echtem Mehrwert für

unsere Kunden zu schaffen."



Michael Blank, Bereichsleiter Projekt Innovationen der ISO Software Systeme

GmbH: "Ich bin froh und glücklich, Diamant Software als neuen Partner gewonnen

zu haben. Für uns ist die erfolgreiche Zusammenarbeit der Startpunkt für

zahlreiche gemeinsame Projekte zur Digitalisierung im Mittelstand und im

Non-Profit-Bereich."



Über die ISO-Gruppe



Seit der Gründung im Jahr 1979 hat sich die ISO-Gruppe als zukunftsorientierter

und zuverlässiger Partner in der IT-Welt etabliert und ist heute ein

internationaler IT-Dienstleister. Die ISO-Gruppe vereint unter ihrem Dach

mehrere starke und innovative Unternehmen, die mit unterschiedlichen

Technologien in vielfältigen Geschäftsfeldern tätig sind: von Luftfahrt und

Automatisierung über Medizintechnik und Touristik bis hin zur Öffentlichen

Verwaltung und Datenqualität.



Mit weltweit über 300 Kunden, rund 700 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 160

Mio. Euro (2024) ist die ISO-Gruppe an mehreren Standorten in Deutschland sowie

in Österreich, Polen und Kanada vertreten.



Die Unternehmen der ISO-Gruppe - ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions

GmbH, ISO Professional Services GmbH und ISO Public Services GmbH mit ihren

Standorten in Nürnberg, Frankfurt am Main und München - sind nach DIN EN ISO

9001:2015 zertifiziert und unterstützen die UN Global Charta.



Weitere Informationen: https://www.iso-gruppe.com



