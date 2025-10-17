    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KMU und non-Profit voranbringen

    ISO-Gruppe und Diamant Software starten Partnerschaft (FOTO)

    Bielefeld (ots) - Die ISO-Gruppe und Diamant Software bündeln ihre Kräfte, um
    die Digitalisierung von KMU und Non-Profit-Organisationen gezielt
    voranzutreiben. Mit ihrer neuen Partnerschaft setzen beide Unternehmen ein
    klares Zeichen: Zukunftsfähige Geschäftsprozesse brauchen starke
    Technologiepartner. Während Diamant Software für intelligente Lösungen im
    Rechnungswesen und Controlling steht, bringt die ISO-Gruppe umfassende
    IT-Expertise in Bereichen wie Hosting, KI-gestützte Digitalisierung und
    Softwareentwicklung ein.

    Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Bereich Rechnungswesen und Controlling zählt
    Diamant Software zu den etablierten Anbietern intelligenter Software-Lösungen
    für anspruchsvolle Finanzprozesse. Die Kombination aus fachlicher und
    technologischer Expertise, anwenderorientierter Entwicklung und Fokus auf
    digitale Effizienz machen das Unternehmen zu einem zukunftsweisenden und
    verlässlichen Partner für die Weiterentwicklung moderner Geschäftsprozesse.

    Die ISO-Gruppe ergänzt dieses Profil mit ihrer breiten technologischen Expertise
    in Bereichen wie Hosting und der Digitalisierung durch KI. Zahlreiche nationale
    und internationale Kunden vertrauen auf die Software-Lösungen und IT Services
    der ISO, darunter Flughäfen, Einrichtungen der Öffentlichen Verwaltung, die
    verarbeitende Industrie, Medizintechnik und Personaldienstleistungen. An
    mehreren Standorten in Deutschland sowie international steht die
    Unternehmensgruppe für exzellentes Projektmanagement, hohe Prozessqualität und
    zertifizierte Software-Entwicklung.

    Die Partnerschaft zwischen der ISO-Gruppe und Diamant Software steht für:

    - Technologische Exzellenz durch integrierte Lösungen
    - Praxisnahe Digitalisierung von Geschäftsprozessen
    - Kundennähe und Umsetzungskompetenz auch bei komplexen Anforderungen

    Ein besonderer Mehrwert für Kunden liegt dabei im sicheren Cloud-Betrieb:
    Hierbei übernimmt die ISO-Gruppe die Verantwortung für den gesamten
    Software-Betrieb, die Systemadministration sowie den IT Support und trägt damit
    maßgeblich zur spürbaren Entlastung ihrer Kunden bei. Diese können sich auf ihr
    Tagesgeschäft im Rechnungswesen und Controlling konzentrieren, während ihre
    Software-Lösung, Diamant/4, stets auf aktuellem Stand ist und in sicherem
    Betrieb läuft.

    Britta Glatzel, Partnermanagerin der Diamant Software GmbH: "Mit der ISO-Gruppe
    haben wir einen starken Partner und erfahrenen Digitalisierungsexperten
    gewonnen, der unser Netzwerk ideal ergänzt. Wir freuen uns auf die
    Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam innovative Lösungen mit echtem Mehrwert für
    unsere Kunden zu schaffen."

    Michael Blank, Bereichsleiter Projekt Innovationen der ISO Software Systeme
    GmbH: "Ich bin froh und glücklich, Diamant Software als neuen Partner gewonnen
    zu haben. Für uns ist die erfolgreiche Zusammenarbeit der Startpunkt für
    zahlreiche gemeinsame Projekte zur Digitalisierung im Mittelstand und im
    Non-Profit-Bereich."

    Über die ISO-Gruppe

    Seit der Gründung im Jahr 1979 hat sich die ISO-Gruppe als zukunftsorientierter
    und zuverlässiger Partner in der IT-Welt etabliert und ist heute ein
    internationaler IT-Dienstleister. Die ISO-Gruppe vereint unter ihrem Dach
    mehrere starke und innovative Unternehmen, die mit unterschiedlichen
    Technologien in vielfältigen Geschäftsfeldern tätig sind: von Luftfahrt und
    Automatisierung über Medizintechnik und Touristik bis hin zur Öffentlichen
    Verwaltung und Datenqualität.

    Mit weltweit über 300 Kunden, rund 700 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 160
    Mio. Euro (2024) ist die ISO-Gruppe an mehreren Standorten in Deutschland sowie
    in Österreich, Polen und Kanada vertreten.

    Die Unternehmen der ISO-Gruppe - ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions
    GmbH, ISO Professional Services GmbH und ISO Public Services GmbH mit ihren
    Standorten in Nürnberg, Frankfurt am Main und München - sind nach DIN EN ISO
    9001:2015 zertifiziert und unterstützen die UN Global Charta.

    Weitere Informationen: https://www.iso-gruppe.com

    Pressekontakt:

    Marco Maritschnigg
    +49 521 94260-810
    mailto:marketing@diamant-software.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43285/6140107
    OTS: Diamant Software GmbH




