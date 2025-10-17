Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes im Minus, US-Märkte im Plus: Top- und Flop-Aktien im Fokus
An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die amerikanischen Märkte optimistisch. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,76% und steht aktuell bei 23.900,85 Punkten. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der um 0,20% auf 29.634,29 Punkte gefallen ist. Der SDAX verzeichnet den stärksten Rückgang unter den deutschen Indizes mit einem Minus von 0,87% und notiert bei 16.761,68 Punkten. Der TecDAX zeigt sich vergleichsweise stabil, verliert jedoch ebenfalls 0,10% und steht bei 3.668,53 Punkten. Im Gegensatz dazu präsentieren sich die amerikanischen Indizes in positiver Stimmung. Der Dow Jones legt um 0,27% zu und erreicht 46.086,91 Punkte. Auch der S&P 500 kann einen leichten Anstieg von 0,05% verzeichnen und notiert bei 6.632,50 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im Minus liegen, während die amerikanischen Märkte leichte Gewinne verzeichnen. Diese Entwicklung könnte auf unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder Marktstimmungen in den jeweiligen Regionen hindeuten.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenwerte werden von Continental angeführt, das mit einem Anstieg von 10,94% die beste Performance zeigt. Brenntag folgt mit einem Plus von 2,39%, während Beiersdorf mit 1,91% ebenfalls im positiven Bereich bleibt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6,85% an, gefolgt von Deutsche Bank mit -6,07% und Allianz, die um 4,42% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Lanxess mit einem Anstieg von 2,79% hervor. Porsche AG und Jungheinrich folgen mit Zuwächsen von 2,36% und 2,28% respektive.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls erhebliche Rückgänge, angeführt von HENSOLDT mit -7,86%. Bilfinger und RENK Group folgen mit Verlusten von 5,46% und 5,27%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind NORMA Group mit 2,31% und ProCredit Holding & Co.KGaA mit 1,09% die besten Performer. Dermapharm Holding rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 1,07% ab.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX werden von Heidelberger Druckmaschinen mit einem Rückgang von 6,53% angeführt, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit -5,50% und adesso mit -4,83%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt 1&1 mit 0,81% die beste Performance, gefolgt von Sartorius Vz. mit 0,70% und Deutsche Telekom mit 0,61%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte werden von HENSOLDT mit einem Rückgang von 7,86% angeführt, gefolgt von SMA Solar Technology mit -4,26% und Evotec mit -4,19%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt American Express mit einem Anstieg von 5,49% die Topwerte an. Visa (A) und Procter & Gamble folgen mit Zuwächsen von 1,62% und 1,52%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones werden von Caterpillar mit -2,02% angeführt, gefolgt von Amazon mit -1,48% und Goldman Sachs Group mit -1,44%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Kenvue mit einem Anstieg von 8,43% hervor, gefolgt von American Express mit 5,49% und Truist Financial Corporation mit 3,53%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Robinhood Markets Registered (A) mit -4,06%, gefolgt von Arista Networks mit -4,09% und State Street mit -4,36%.
