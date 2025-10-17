American Express - Aktie geht steil - 17.10.2025

Mit einer Performance von +6,27 % konnte die American Express Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

American Express ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich durch Premium-Kreditkarten und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Visa und Mastercard. Einzigartig sind exklusive Mitgliedervorteile und starke Kundenbindung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die American Express Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Express Aktie damit um -1,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die American Express um -4,61 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

American Express Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,70 % 1 Monat -0,09 % 3 Monate +2,57 % 1 Jahr +6,46 %

Informationen zur American Express Aktie

Es gibt 696 Mio. American Express Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,89 Mrd.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die amerikanischen Märkte optimistisch. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.

Der Kreditkartenanbieter American Express (Amex) hat nach einem guten dritten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. So geht das Management nun von einem Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 15,20 bis …

An den New Yorker Börsen haben am Freitag die jüngsten Warnsignale im Bankensektor die Anleger nicht mehr allzu sehr verunsichert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,50 Prozent auf 46.183 Punkte. Der technologielastige …

American Express Aktie jetzt kaufen?

Ob die American Express Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Express Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.