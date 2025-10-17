    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursverluste - Probleme der Regionalbanken im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen geben Vortagsgewinne ab.
    • T-Note-Future fällt um 0,19 Prozent auf 113,53 Punkte.
    • Nervosität wegen Bankenkrise und Handelsstreit wächst.
    US-Anleihen - Kursverluste - Probleme der Regionalbanken im Blick
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre Vortagsgewinne wieder abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 113,53 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,00 Prozent.

    Zunächst hatte die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen gestützt. Probleme einiger Regionalbanken sorgten für Nervosität. Dies wecke böse Erinnerungen an das Frühjahr 2023, wie Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sagte. Damals hatten die Pleiten der Silicon Valley Bank und der Signature Bank die Märkte weltweit nach unten gerissen. "Die schwache Kreditverfassung amerikanischer Regionalbanken rüttelt nun die von KI- und Zinshoffnungen euphorisierten Anleger durch."

    Hinzu kommt der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China. Im Vergleich zum Wochenstart legten die Kurse von US-Anleihen daher merklich zu. Die leichte Erholung bei Anleihen im Tagesverlauf begründeten Händler mit einer Gegenbewegung.

    Den Märkten fehlt es ansonsten an Orientierung. Schließlich hält die teilweise Schließung der Bundesbehörden an und die meisten Konjunkturdaten werden nicht veröffentlicht. Ein Ende des sogenannten Shutdowns ist nicht in Sicht. /jsl/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Kursverluste - Probleme der Regionalbanken im Blick US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre Vortagsgewinne wieder abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 113,53 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,00 Prozent. Zunächst hatte …