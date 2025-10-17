JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 99 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Dies sei notwendig gewesen, da die vorherigen Zahlen veraltet gewesen seien und nachfolgende Buchhaltungs- und Marktbewegungen einen Vergleich nicht erlaubten, hieß es. So wechselte er bei den Einnahmen von Bruttoprämien (GWP) zu Versicherungserlösen, was einen großen Teil der Verschiebung erkläre./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 157,3EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 18:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 99
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 99
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte