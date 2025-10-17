JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 99 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Dies sei notwendig gewesen, da die vorherigen Zahlen veraltet gewesen seien und nachfolgende Buchhaltungs- und Marktbewegungen einen Vergleich nicht erlaubten, hieß es. So wechselte er bei den Einnahmen von Bruttoprämien (GWP) zu Versicherungserlösen, was einen großen Teil der Verschiebung erkläre./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 157,3EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 18:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

