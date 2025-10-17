    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    Dr. Michael Leiters wird neuer CEO der Porsche AG ab 2026

    Ein neues Kapitel beginnt bei Porsche: Dr. Michael Leiters übernimmt das Steuer als Vorstandsvorsitzender. Dr. Oliver Blume, der Porsche durch stürmische Zeiten navigierte, bleibt dem Volkswagen Konzern treu. Mit seiner Erfahrung bei McLaren und Porsche ist Leiters bestens gerüstet für die kommenden Herausforderungen. Porsche hat sich neu aufgestellt, um in den Märkten USA und China zu glänzen.

    Foto: Marijan Murat - dpa
    • Dr. Michael Leiters wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsvorsitzender der Porsche AG.
    • Dr. Oliver Blume, der seit zehn Jahren CEO der Porsche AG ist, bleibt Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns.
    • Blume wird für seine erfolgreiche Führung der Porsche AG in herausfordernden Zeiten gelobt und hat den Generationswechsel im Vorstand strategisch vorbereitet.
    • Michael Leiters bringt umfangreiche Erfahrung aus der Automobilindustrie mit, darunter eine Rolle als CEO von McLaren Automotive und mehr als 13 Jahre bei Porsche.
    • Der Aufsichtsrat hat Vertrauen in Leiters' Führungsstil und Expertise, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen.
    • Porsche hat sich strukturell neu ausgerichtet und die Produktstrategie erweitert, um auf Veränderungen in den Märkten USA und China zu reagieren.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Porsche AG ist am 24.10.2025.

    Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,52EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,07 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.640,01PKT (-0,34 %).


